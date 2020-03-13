KGC Ödüllü Medya Yarışması'nda İHA'ya 3 Ödül - Son Dakika
Son Dakika Güncel KGC Ödüllü Medya Yarışması'nda İHA'ya 3 Ödül - Son Dakika

KGC Ödüllü Medya Yarışması'nda İHA'ya 3 Ödül

6 saat önce

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel olarak düzenlediği 'KGC Ödüllü Medya Yarışması'nde İHA'ya 3 ödül.7 dalda 50'ye yakın eserin katıldığı yarışmada dereceye girenler belli oldu.

KGC Ödüllü Medya Yarışması'nda İHA'ya 3 Ödül, System.String[]

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel olarak düzenlediği 'KGC Ödüllü Medya Yarışması'nde İHA'ya 3 ödül.


7 dalda 50'ye yakın eserin katıldığı yarışmada dereceye girenler belli oldu. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun jüriliğinde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 6 saat sürdü. Jüri Başkanlığını Cemiyet Başkanımız Veli Altınkaya'nın yaptığı toplantı 13 Mart 2020 Perşembe günü Novotel Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.


İhlas Haber Ajansından Hamza Uğur Erdoğan 'Fotoğraf' dalında birinci, Turan Bulut 'Fotoğraf' dalında ikinci, Ali Göç ise 'Görüntü' dalında ikinci oldu.


Yapılan Jüri oylaması sonrasında, Görsel Haberler dalında "Çetin Pazarlık" adlı eseriyle TV 1'den Yalçın Yoldaş, Spor Haberleri dalında "Açız" adlı eseriyle E Haber'den Ersan Temizel, Röportaj-Araştırma ve İnceleme dalında "Mucizenin adı: Kayseri Tayyare" adlı eseriyle Kent Türk Tv'den Şeyda Aşatır Salman, Mizanpaj dalında Kayseri Olay Gazetesi'nden Fatma Ural, birinciliği elde ettiler. Ayrıca A Haber Televizyonu Kayseri Muhabiri Engin Gökdemir, Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Buna göre dereceye giren yarışmacıların ödüllerinin takdim edileceği törenin tarih, yer ve saati daha sonra duyurulacağı bildirildi.


'Başkan Altınkaya: Katılımcılara teşekkür ediyorum'


Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri yarışmaya meslektaşlarının büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Bütün katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Dereceye girenleri de tebrik ediyorum" dedi.


Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin kendi misyonunu en iyi şekilde devam ettirdiğini belirten Başkan Altınkaya, "Kayseri'de medya sektörü her ne kadar sıkıntı içinde olsa da kendi küllerinden doğmayı bilen bir güçtedir. Düzenlediğimiz yarışmaya olan ilgi de bunu göstermektedir. Bu bağlamda yarışmaya katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Altınkaya, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı

Son Dakika Haberleri
20:38 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı...
20:38 Antalya'da 8 yıl önce ortadan kaybolan kadının öldürülüp gömülmesi
20:37 Avrupa uçuşlarına korona virüs engeli
20:37 Adana Sanayi Odası Başkanı Kıvanç: " Haksızlık yapan firmalara ak ettikleri cezaları vereceğiz"
20:36 Yunanistan'da 73 yeni korona vakası

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 20:39:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KGC Ödüllü Medya Yarışması'nda İHA'ya 3 Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]