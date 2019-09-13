KGD'den Kaymakam Çam'a ziyaret

Kızıltepe Gazeteciler Derneği (KGD) Başkanı Faraç Çobanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.



KGD üyeleri ile bir süre sohbet eden Çam, Kızıltepe'de 73 bin 500 öğrencinin olduğunu hatırlatarak ilçede büyük bir genç potansiyelinin olduğunu söyledi. Kaymakam Çam, Kızıltepe'de 3. Lig veya 2. Lig takımının olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirtti. Kaymakam Çam, ilçede 9 takımın birleşerek güç birliği yapması gerektiğini aktardı. Kaymakam Çam, ilçede önceliklerinin eğitim olacağını dile getirerek eğitimle birlikte bir çok problemin ortadan kaldırılacağını vurguladı. - MARDİN