KGF "bölge temsilcilikleri" kuracak
1 saat önce
Türkiye'de bugüne kadar 708 bin işletmeye 362 milyar liralık kredi kullandıran Kredi Garanti Fonu (KGF), "bölge temsilcilikleri" kurmak için harekete geçti.
Türkiye'de bugüne kadar 708 bin işletmeye 362 milyar liralık kredi kullandıran Kredi Garanti Fonu (KGF), "bölge temsilcilikleri" kurmak için harekete geçti.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:45
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