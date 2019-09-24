Son Dakika Haberleri: KGF "bölge temsilcilikleri" kuracak
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KGF "bölge temsilcilikleri" kuracak

1 saat önce

Türkiye'de bugüne kadar 708 bin işletmeye 362 milyar liralık kredi kullandıran Kredi Garanti Fonu (KGF), "bölge temsilcilikleri" kurmak için harekete geçti.

KGF

Türkiye'de bugüne kadar 708 bin işletmeye 362 milyar liralık kredi kullandıran Kredi Garanti Fonu (KGF), "bölge temsilcilikleri" kurmak için harekete geçti.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:45 
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