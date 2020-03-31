KGF'de limitler artırıldı
20 dakika önce
Bireysel krediler de KGF desteği kapsamına alındı.
Bireysel krediler de KGF desteği kapsamına alındı. Hazine garantili kefalette toplam bakiye 250 milyardan 500 milyara çıkarıldı. Yeni krediden yararlanmak için vergi prim borcu olmama şartı kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:07
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