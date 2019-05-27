KGF'den KOBİ'lere yeni destek paketi

Kredi Garanti Fonunun öz kaynaklarından sağladığı destekle oluşturulan ve KOBİ'lere 500 bin liraya kadar kredi imkanı sağlayan "KGF Destek Kredisi Projesi" bugün itibarıyla uygulamaya konuldu.

Kredi Garanti Fonunun öz kaynaklarından sağladığı destekle oluşturulan ve KOBİ'lere 500 bin liraya kadar kredi imkanı sağlayan "KGF Destek Kredisi Projesi" bugün itibarıyla uygulamaya konuldu.

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