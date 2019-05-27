Son Dakika Haberleri: KGF'den KOBİ'lere yeni destek paketi

KGF'den KOBİ'lere yeni destek paketi

5 saat önce

Kredi Garanti Fonunun öz kaynaklarından sağladığı destekle oluşturulan ve KOBİ'lere 500 bin liraya kadar kredi imkanı sağlayan "KGF Destek Kredisi Projesi" bugün itibarıyla uygulamaya konuldu.

KGF'den KOBİ'lere yeni destek paketi, System.String[]
Kredi Garanti Fonunun öz kaynaklarından sağladığı destekle oluşturulan ve KOBİ'lere 500 bin liraya kadar kredi imkanı sağlayan "KGF Destek Kredisi Projesi" bugün itibarıyla uygulamaya konuldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:03 
Ekonomi
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