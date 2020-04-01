Son Dakika › Güncel › KGF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek - Son Dakika
KGF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek
6 saat önce
Kredi Garanti Fonu (KGF), Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira bağışla katkıda bulundu.
Kredi Garanti Fonu (KGF), Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira bağışla katkıda bulundu.
KGF'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında yeni destekler başlatan Fon da katıldı.
Bu kapsamda KGF, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira bağış yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:10 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar