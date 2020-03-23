KGF Genel Müdürlüğüne Kasım Akdeniz atandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi KGF Genel Müdürlüğüne Kasım Akdeniz atandı - Son Dakika Ekonomi

KGF Genel Müdürlüğüne Kasım Akdeniz atandı

6 saat önce

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürlüğü görevine Kasım Akdeniz getirildi.

KGF Genel Müdürlüğüne Kasım Akdeniz atandı, System.String[]

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürlüğü görevine Kasım Akdeniz getirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, KGF Genel Müdürlüğünü yürüten İsmet Gergerli'nin görevinden ayrılması üzerine, yerine Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Genel Müdürü Kasım Akdeniz atandı.

Kasım Akdeniz Kimdir?

Kariyerine 1987'de Yapı ve Kredi Bankası Teftiş Kurulu'nda başlayan Akdeniz, 1996-2011 yılları arasında kredi ürünlerinin ve süreçlerinin oluşturulması, kredi tahsis ve izleme sistemlerinin kurulması ve işletilmesi, kredi politikalarının oluşturulması ve uyum alanları başta olmak üzere müdür, direktör ve grup başkanı kademelerinde yönetim sorumlulukları aldı.

Bu süre içerisinde TBB nezdindeki Bankacılık Yasası ve alt yönetmeliklerinin hazırlanmasına ilişkin çalışma gruplarında, KKB Kurumsal Büro Kurulması Çalışma Grubu, Krediler Üzerindeki Aracılık Maliyetleri Çalışma Grubu ve Kredi ve Karşılıklar Çalışma Grubu'nda üyelik, KGF Çalışma Grubu ve Risk Merkezi Çalışma Grubu'nda başkanlık görevlerini üstlenen Akdeniz, 2007 yılında KKB Yönetim Kurulu Başkanı, 2005 - 2011 yılları arasında da yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Ekim 2011 itibariyla KKB'ye Genel Müdür olarak atanan Kasım Akdeniz, bugün itibariyle KGF Genel Müdürü olarak göreve başladı.

Akdeniz, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:38 Kaynak: AA

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