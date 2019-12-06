Son Dakika Haberleri: KGF Genel Müdürü Gergerli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Ekonomi KGF Genel Müdürü Gergerli, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika Ekonomi

KGF Genel Müdürü Gergerli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak fotoğraf seçti.

KGF Genel Müdürü Gergerli, AA'nın

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Gergerli, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde toplam üç fotoğraf için oy kullandı.

Gergerli, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını tercih ederek, "Bu fotoğrafta bir çocuğun saflığı, temizliği ve umutla bakışı var. Türk askerinin, şefkat elinin somut fotoğrafı." diye konuştu.

Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafına oy veren Gergerli, karenin çocukların saflığı ve temizliğinin, bir bütün içinde nasıl ayrışabileceğini gösterdiğini söyledi.

Gergerli, spor kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" fotoğrafını seçerek, "Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Önemli olan nerede ve nasıl baktığınız. Bu fotoğraf da öyle bir an, aslında gökyüzünde olan bir nesneyi sanki bir tepede duruyor gibi görüyorsunuz. Farkı görmek için bazen bakmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Behçet Alkan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:22 Kaynak: AA
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