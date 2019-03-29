KGF: Günde 4 bin başvuru değerlendiriyoruz

Hazine kontrgarantili KGF kefaletli işlemlerde var olan limitlerin kullandırımının devam ettiği, bu kapsamda günlük ortalama 4 bin başvurunun değerlendirildiği bildirildi.

Hazine kontrgarantili KGF kefaletli işlemlerde var olan limitlerin kullandırımının devam ettiği, bu kapsamda günlük ortalama 4 bin başvurunun değerlendirildiği bildirildi.

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