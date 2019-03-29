Son Dakika Haberleri: KGF: Günde 4 bin başvuru değerlendiriyoruz

KGF: Günde 4 bin başvuru değerlendiriyoruz

40 dakika önce

Hazine kontrgarantili KGF kefaletli işlemlerde var olan limitlerin kullandırımının devam ettiği, bu kapsamda günlük ortalama 4 bin başvurunun değerlendirildiği bildirildi.

KGF: Günde 4 bin başvuru değerlendiriyoruz, System.String[]
Hazine kontrgarantili KGF kefaletli işlemlerde var olan limitlerin kullandırımının devam ettiği, bu kapsamda günlük ortalama 4 bin başvurunun değerlendirildiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:17 

Ekonomi
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