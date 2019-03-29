KGF: Günde 4 bin başvuru değerlendiriyoruz
40 dakika önce
Hazine kontrgarantili KGF kefaletli işlemlerde var olan limitlerin kullandırımının devam ettiği, bu kapsamda günlük ortalama 4 bin başvurunun değerlendirildiği bildirildi.
Hazine kontrgarantili KGF kefaletli işlemlerde var olan limitlerin kullandırımının devam ettiği, bu kapsamda günlük ortalama 4 bin başvurunun değerlendirildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:17
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