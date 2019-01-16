Kgf, Kobi'ler İçin Yapılacak Kredi Desteğine Hazırlanıyor

Kredi Garanti Fonu (KGF) Erzurum Bölge Müdürü Suna Üvez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçen hafta açıkladığı yeni KOBİ Destek Paketine ilişkin gelecek kredi taleplerini değerlendirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Erzurum Bölge Müdürü Suna Üvez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçen hafta açıkladığı yeni KOBİ Destek Paketine ilişkin gelecek kredi taleplerini değerlendirmeye hazır olduklarını bildirdi.



Suna Üvez, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ETSO bünyesinde faaliyet yürüten KGF arasında 14 Ocakta imzalanan protokole göre KOBİ'ler için hazırlanan yeni kredi paketinin büyüklüğünün 20 milyar lira olacağını belirtti.



Destek paketinden ülke genelinde 40 bin işletmenin istifade etmesinin öngörüldüğü aktaran Üvez, şunları kaydetti:



"Protokol kapsamında, Ziraat Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Alternatif Bank, Denizbank, QNB Finansbank, Şekerbank, Türkiye Ekonomi Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Garanti Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Akbank'ın katılımıyla hayata geçirilecek olan destek paketinde kullandırılacak kredi miktarının yüzde 80'i KGF'nin kefaleti ile değerlendirilecek. Bu kefalet limitinden sadece 2017 yıl sonu itibariyle 25 milyon liraya kadar cirosu olan KOBİ'ler 1,54 faiz oranıyla faydalanabilecek. Kefalet üst limitleri ise imalatçı/ihracatçı KOBİ'ler için 800 bin lira, diğer KOBİ'ler için 400 bin lira olacak. Ayrıca, toplam 36 ay vade ve eşit taksitli aylık ödemeli olarak kullandırılacak kredilerde ödemesiz dönem azami 6 ay olacak."



Üvez, Bakan Albayrak'ın geçen hafta açıkladığı yeni KOBİ Destek Paketine ilişkin gelecek kredi taleplerini değerlendirmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.



ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ise KOBİ Destek Paketinde 1,54 faiz oranıyla işletmelere yeni kredi imkanının tanınmasının, üretim, yatırım ve istihdama yeni bir ivme kazandırmasını umut ettiklerini belirterek, protokol imzalanan bankaların KOBİ'lere olumlu yaklaşım sergilemelerinin desteğin hedefine ulaşmasına büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

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