KGF, kredi verenden komisyon alacak
2 saat önce
KGF, verdiği kefaletler karşılığı yararlanıcılardan ve kredi verenlerden yüzde 2'ye kadar komisyon tahsil edebilecek.
KGF, verdiği kefaletler karşılığı yararlanıcılardan ve kredi verenlerden yüzde 2'ye kadar komisyon tahsil edebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:45
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