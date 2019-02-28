Son Dakika Haberleri: KGF, kredi verenden komisyon alacak

KGF, kredi verenden komisyon alacak

2 saat önce

KGF, verdiği kefaletler karşılığı yararlanıcılardan ve kredi verenlerden yüzde 2'ye kadar komisyon tahsil edebilecek.

KGF, kredi verenden komisyon alacak, System.String[]
KGF, verdiği kefaletler karşılığı yararlanıcılardan ve kredi verenlerden yüzde 2'ye kadar komisyon tahsil edebilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:45 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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