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KGF kredileri için en önemli talep yüksek limit - Son Dakika

KGF kredileri için en önemli talep yüksek limit

10.02.2022 23:43
KGF kredileri için en önemli talep yüksek limit

Hükümet ekonomiyi canlandırmak için cumartesi günü yeni bir KGF paketi açıklayacak.

Hükümet ekonomiyi canlandırmak için cumartesi günü yeni bir KGF paketi açıklayacak. İş dünyası, planlanan 60 milyar liralık limiti az bulurken ekonomistler bu konuda eski hataların tekrarlanmaması uyarısında bulunuyor.Girdi maliyetlerindeki artış, finansman bulmakta yaşanan zorluk ve tüketicinin alım gücündeki azalma reel sektörü oldukça zorluyor. Cumartesi günü iş insanları ile bir araya gelecek olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de ekonomiyi hareketlendirmek için bir dizi önlem planı ve yeni paketler açıklayacak.

Bunlardan ilki yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmayı hedefleyen altın paketi olacak. Aynı gün yüksek enflasyonla mücadele çerçevesinde yeni tedbirler duyurulacak.

Ancak iş dünyasının gözü daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile üreticilere, ihracatçılara ve işletmecilere sunulacak olan kredi paketinin detaylarında olacak. Paketin en az 60 milyar TL limitle açıklanması ve piyasaya enflasyonun oldukça altında bir faizle kredi verilmesi planlanıyor.

Ancak iş dünyası temsilcilerine göre bu paket için konuşulan 60 milyarlık liralık limit çok yetersiz. Ayrıca küçük işletmelere de daha fazla pay ayrılması gerekiyor.

"KGF kredilerinden faydalanılmalı"

DW Türkçe'ye konuşan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turhan, "Burada KOBİ'lerin nakit akışı ve işletme sermayesi ihtiyaçları büyük şirketlerden çok daha fazla. Bu yüzden limit olmadan KOBİ'lerden büyük şirketlere kadar tüm şirketlerin bu dönemde KGF kredilerinden faydalanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat da iş dünyasının bu konudaki en büyük beklentisinin paketin büyüklüğünün arttırılması olduğunu söyledi. TOBB, Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayii Meclis Başkanı Yavuz Eroğlu ise üretimin nerede yapıldığına bakılmaksızın getirilecek düzenlemenin üretimi ve istihdamı daha olumlu etkileyeceğini düşündüklerini ifade etti.

Açıklanması öngörülen KGF paketinde bir yıl geri ödemesiz ve yüzde 16 seviyelerinde faizle kredi verilmesi planlanıyor. Ayrıca ödemelerin bir yıl geç başlaması da gündemde. Uzmanlara göre piyasada finansman bulmanın zorlaştığı bu dönemde KGF paketi önemli bir fırsat.

"Düşük faizi bulan alsın"

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Atılım Murat'ın bu konudaki değerlendirmesi şöyle: "Piyasada kredi bulmak zor. Özel bankalarda faiz yüksek ama kamu bankalarının da kredi verme konusunda istekli davranmadığını biliyoruz. Kamu tarafı da bu konuda zorluk çıkarıyor. Burada da en önemli kriter düşük faiz olacak. Tavsiyem finansman bulmanın bu kadar zor olduğu bir dönemde özel sektör, esnaf ve ihracatçı enflasyonun yüzde 50'ye gittiği bir ortamda düşük faizi buluyorsa kesinlikle krediyi alsın."

Sunulacak paket esnaf, işletmeci ve üreticiler için önemli bir nefes anlamına gelse de Atılım Murat'a göre paketin büyüklüğü enflasyon için büyük riskler de barındırıyor. Murat, "Eğer 60 milyar TL'nin üzerinde bir büyüklüğe çıkılırsa ki özel sektörün talebi bu şekilde. Bu durum büyümeyi arttıracağı için enflasyon hesabını da bozabilir" diyor.

"Amacına uygun kullanılmadı"

Murat'ın altını çizdiği bir diğer nokta ise daha önce uygulanan KGF paketleri çerçevesinde verilen kredilerin amacı dışında kullanılması. 2017'de uygulanan paketin büyüklüğünün 250-300 milyar lira olduğunu ifade eden Murat, "O dönem bir kontrol olmadığı için verilen krediler döviz alımında, gayrimenkul yatırımında ve otomobil alımında kullanıldı. Böylece amacına uygun bir gerçekleşme olmadı. Şimdi bunlara da dikkat edileceğini ve buna göre şartlar getirileceğini düşünüyorum. Ancak böyle üretime ve istihdama döner" dedi.

İş dünyası ise verilen kredilerin rahat bir ortam sağlaması için katı kuralların uygulanmamasını istiyor. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turhan, "Daha önce uygulanan kurallar işleri zorlaştırıyordu. Bence bu kadar katı kuralların uygulanmasına gerek yok. Zaten bankalar dosya ve diğer masraf kalemleri ile maliyetleri yukarı çekiyor. Bunların esnetilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Emre Eser

(c)

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Türk Lirası, Cumartesi, Hükümet, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel KGF kredileri için en önemli talep yüksek limit - Son Dakika


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