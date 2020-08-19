KGF VE KOSGEB uzmanları kredi bilgilendirmesi yaptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından hazırlanan toplantıda KGF VE KOSGEB uzmanları, ekonomik destek paketleri, kredi ve kefalet kullanımı konularında bilgilendirme yaptı.

Kdz. Ereğli TSO, KOSGEB Zonguldak Müdürlüğü ve KGF Zonguldak Ereğli Şube Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen toplantıda, uzmanlar tarafından "KOBİGEL Destek Programı" ve " KGF Destekleri" hakkında bilgilendirme yapıldı.

19 Ağustos Çarşamba günü TSO Hizmet Binası Yaşar Tetiker toplantı salonunda düzenlenen toplantıya TSO Başkanı Arslan Keleş, oda yöneticileri ve üyelere katıldı. Keleş, açılış konuşmasına daha çok çalışmaya ve üretmeye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak başladı ve özellikle KOSGEB destekleri konusunda üyelerin yeterince bilgi sahibi olmadıklarına şahit olduklarını söyledi. KOSGEB uzmanı Kubilay Arslangörür'ün saha ziyaretleri ile üyeleri bilgilendireceğini açıklayan Keleş, "oda olarak daha etkin olmak istiyoruz" dedi.

Salman soruları yanıtladı

Toplantıda ilk sunumu KGF Kdz. Ereğli Şubesi Yöneticisi Ersin Salman yaptı. Salman 30 dakikalık sunumunda KGF'nın tanımı, yönetim yapısı, destekleri ve kullanım şekil şartlarını açıkladı. Kefaletlerin bankalar aracılığı ile yada doğrudan sağlanabileceğini bildiren Salman'a katılımcılar yaptırımlar, teminat/kredi oranları, kredi notunun etkisi gibi sorular yönelterek teknik bilgiler aldılar.

Ardından KOSGEB Zonguldak İl Müdürlüğü Uzmanı Soner Kaynar, KOBİGEL ve KOBİ GELİŞİM destekleri ile ilgili sunumunu yaparak 2 ayrı çağrı olduğunu bildirdi. Sanayide dijitalleşmeye dikkat çeken Kaynar, kredilerin geliştirici veya kullanıcı olarak kullanılabileceğini açıklayarak bunların kullanım şekil ve şartları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yoğun katılım olduğu gözlenen ve sosyal mesafe uyarası yapılan program soru-cevapla devam etti. - ZONGULDAK