KGK Çorum Temsilciliğine Hacı Odabaş atandı - Son Dakika

Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK), Çorum İl Temsilciliği görevine Yayla Haber Gazetesi sahibi Hacı Odabaş atandı.



Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Ankara'da bulunan Genel Merkez Genel binasında ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Genel Başkan Mehmet Ali Dim başkanlığında yapılan toplantıda 79 ilin temsilcileri belirlendi. KGK Çorum il temsilciliğine Hacı Odabaş getirildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Odabaş, "Öncelikle bize bu önemli görevi veren KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'e teşekkür ederim. Bu görevle beraber özelde Çorum, genelde ise Türkiye'deki gazetecilerin sorunları için mesai kavramı gözetmeksizin çalışacağız" dedi.



Konseyin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, başta Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kurum ve dış misyonlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve bağlı Kamu Diplomasisi Başkanlığı ve diğer daire ve kurumlar, Türk Konseyi, TÜRKSOY, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Basın İlan Kurumu, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), üniversiteler, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra ilgili STK ve meslek örgütleri ile görev alanlarına giren konularda, diğer ülkelerde de ilgili STK, meslek örgütü, kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yürüteceğini dile getiren Odabaş, ayrıca konseyin diğer bir amacı ise yurtiçi ve yurtdışında algı operasyonlarına karşı etkin lobi ve medya yoluyla 'Yerli ve Milli Duruş' çerçevesinde faaliyette bulunmak olduğunu sözlerine ekledi. - ÇORUM