KGK'dan İHA muhabirinin darp edilmesine kınama - Son Dakika

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkezi, İHA muhabiri Mustafa Uslu'nun darp edilmesi üzerine kınama mesajı paylaştı. Sosyal medya hesapları üzerinden de yapılan açıklamalarda çirkin saldırı kınandı.

Yayınlanan kınama mesajında KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, "İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Dilovası'ndaki çiftliğinde yapılan yıkımı takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan'ın şoförünün de aralarında olduğu 4 kişi tarafından feci şekilde darp edildi. Bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.

(İHA)