KGK finansal tablo okuryazarlığı eğitimlerine başladı - Son Dakika

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), finansal tablo okuryazarlığı eğitimlerine başladı.

KGK'den yapılan yazılı açıklamada, kurumun ülkenin finansal ekosistemine katkı sağladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, finansal raporlama ve bağımsız denetim alanlarını iyileştirip niteliğini yükselterek, piyasa aktörlerinin karar alma süreçlerinde kullanacağı ana bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamayı kendimize hedef edindik. Bu hedefimiz doğrultusunda, piyasalarımıza duyulan güvenin tesis edilmesine katkıda bulunarak ekonomik büyümeyi destekleme yönünde çok önemli çalışmalara imza attık. Geldiğimiz noktada, Kurum olarak finansal tablo okuryazarlığı eğitimlerine başlamış bulunmaktayız."

Açıklamada, her şirketin finansal tablolarının bir hikayesinin olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere finansal tablolar, bir şirketin finansal durumuna ilişkin en net bakış açısını sunmaktadır. Bir şirketin finansal durumunu anlama yeteneği, yatırımcıların, girişimcilerin ve yöneticilerin geliştirmesi gereken en hayati becerilerden biridir. Bu bilgiyle donanmış kişiler, gereksiz risklerden kaçınırken gelecek vaat eden fırsatları daha iyi belirleyebilmekte ve daha stratejik kararlar verebilmektedir. Bu doğrultuda, finansal tablo okuryazarlığı eğitimleri ilk etapta çeşitli kamu kurumları ve savunma sanayi kuruluşlarımıza verilecek olup, devam eden süreçte gelen talepler doğrultusunda odalar, borsalar, birlikler ve diğer kanallar aracılığıyla finansal ve reel sektörde faaliyet gösteren tüm şirketlerimize ulaştırılacaktır."