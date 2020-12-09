KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, korona virüse yakalandı - Son Dakika

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, korona virüse yakalandı
09.12.2020 09:23
Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in korona virüs testi pozitif çıktı.
Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in korona virüs testi pozitif çıktı.
KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim yurtdışı seyahati öncesinde yaptırmış olduğu korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Dim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yurtdışı seyahatim için dün yaptırdığım Kovid-19 PCR testim ne yazık ki pozitif çıktı. Ama çok şükür iyiyim. Evde izole oldum. İlaç tedavisine de başladım. Çember daraldı demiştik hep. ve işte içindeyiz çemberin. Kendimizi sakınalım. Kuralara uyalım. Allah hepimizi korusun" sözlerini paylaştı. - NEVŞEHİR
Son Dakika Biden'dan Türkiye'yi kızdıracak atama: PKK'yı eğiten Orgeneral Austin, savunma bakanı oluyor Pandemiyle yıldızı parlayan sektörlerden kargoda istihdam patladı! Tam 20 bin kişiye iş imkanı sağlandı Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı Kısıtlamada uyuşturucuyla yakalanan şüpheliden pes dedirten sözler: Yasaklar ne için var, çiğnenmek için ABD Kara Kuvvetlerinde "tecavüz ve cinayet" depremi: 14 komutan görevden alındı Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! Herkes bu tepkiyi konuşuyor Almanya'nın AB zirvesinde Türkiye yaptırımlarına karşı çıkması istifa getirdi Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız