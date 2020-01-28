KGK, İHA Aksaray Muhabirine yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KGK, İHA Aksaray Muhabirine yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

KGK, İHA Aksaray Muhabirine yapılan saldırıyı kınadı

6 saat önce

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer, Aksaray İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Yasin Can'ın bir sağlık personeli tarafından saldırıya uğramasını kınadı.

KGK, İHA Aksaray Muhabirine yapılan saldırıyı kınadı, System.String[]

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer, Aksaray İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Yasin Can'ın bir sağlık personeli tarafından saldırıya uğramasını kınadı.


kgk Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer, Aksaray İHA muhabiri Yasin Can'ın dün akşam saatlerinde 10 Çin vatandaşının Korona virüsü şüphesiyle tedaviye alınmasını takip ederken sağlık personeli tarafından saldırıya uğramasını kınadı. Başer, "Aksaray'da dün meydana gelen olayda 10 Çin vatandaşının Korona virüsü şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Bu olay sonrasında İHA Aksaray muhabiri Yasin Can'da kamuoyunu aydınlatmak amacıyla haber takibini yapıyordu. Amacı sırf kamuoyunu aydınlatmak olan muhabir arkadaşımıza burada hiçbir görev ve yetkisi olmayan bir sağlık personeli meslektaşımıza önce fiziksel saldırıda sonra ise sözlü saldırıda bulunarak görevini yapmaması için zor kullandı. Bizler gazeteci meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Tabi bunun yanı sıra İHA Aksaray muhabiri Yasin Can'a fiziksel ve sözlü saldırıda bulunan sağlık personeline yetkililerin gerekli işlemleri biran önce yapmasını talep ediyoruz" dedi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı, Yasin Can, Nevşehir, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan turistlerin eşyaları da hastaneye taşındı Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs vakasına rastlanmadı İsrail kabinesi, Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakını oylayacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 23:07:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KGK, İHA Aksaray Muhabirine yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]