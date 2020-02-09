KGK Medya Buluşması sonuç bildirgesi - Son Dakika

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Medya Buluşması sonuç bildirgesi yayımlandı.

Niğde'deki toplantının ardından yayımlanan bildirgede, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, geleneksel medyanın dijital dönüşüme karşı zor günler geçirdiğini belirterek, "Bu da bizim için bir kaos ortamı yaratıyor. Dijital dönüşüme yol verecek olan yasanın çıkarılması için gayret içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Dim, her önüne gelenin haber sitesi açtığı, sadece sosyal medyada paylaşım yaparak "gazeteciyim diyerek" piyasaya çıkanların olduğu bir ortamı yaşadıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Gazetecilikte sayıca artışın bu şekilde kontrolsüz oluşu kaliteyi düşürüyor. Bizim mesleki anlamda itibar kaybımızı hızlandırıyor. Biran önce bu dijital dönüşüme yol verecek ve denetim mekanizmasını başlatacak olan yasanın çıkarılması gerekiyor. Bu konuda İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile de dayanışma ve işbirliği içindeyiz.".

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun çok ağır müeyyideler getirdiğini belirten Dim, şöyle devam etti:

"Bu kanunla, Kayseri'de bir meslektaşımıza 125 bin lira ceza kesildi. Biz mesleğin etik kurallarına elbette uyarız, uymalıyız. Ama bu cezalar da çok ağır. Basın camiası uzun süredir zor günler yaşıyor. Dijital değişim ve dönüşüm geleneksel medyayı zorluyor. Meslektaşlarımızın bu değişim ve dönüşüme ayak uydurması lazım. TBMM'nin, sosyal medya ve dijital dönüşüm de dahil, bütün basın-yayın kuruluşlarını kapsayan genel bir yasayı ivedilikle çıkartması lazım."