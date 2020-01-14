KGK Yalova Temsilciliğinden Vali Erol'a ziyaret - Son Dakika

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yalova Temsilcisi Saim Çotuk, Yalova Valisi Muammer Erol'u makamında ziyaret etti.



KGK Yalova İl Temsilciliği görevine getirilen Saim Çotuk, Yalova Valisi Muammer Erol'u makamında ziyaret etti. Vali Erol'a Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in selamlarını da ileten Çotuk, Konseyin hedefleri ve Yalova'da yapacağı çalışmalar hakkında Vali Erol'a bilgiler aktardı. Ülkede basın kuruluşlarının çok önemli bir görev üstlendiklerini dile getiren Yalova Valisi Muammer Erol, "Basın halkın gözü ve kulağıdır. Halkın ülkenin hatta dünyanın her noktasında neler olup bittiğini öğrenmelerini sağlamak gibi önemli bir görevi taşır. Bunu yaparken de milletin, ülkenin ve devletin menfaatlerini ön planda tutmak zorundadır. Basın çalışanlarını, basın kurumlarını bir çatı altında toplayan meslek kuruluşlarının da önemi büyüktür. Ben ülkemizdeki, Türki cumhuriyetlerdeki ve Balkanlardaki gazetecileri tek çatı altında toplamayı, onların meselelerine çareler üretmeyi, haklarını korumayı bunu yaparken de mesleğin etik kurallar çerçevesinde gelişmesini sağlamayı hedefleyen Küresel Gazeteciler Konseyi'ni kutluyorum. Kuruluşundan duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek ve hayırlı olsun dileklerimi de iletmek istiyorum" dedi. - YALOVA