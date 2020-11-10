KGK Yönetim Kurulu, "Türk Basını Cumhuriyetin etrafında çelikten bir kaledir" - Son Dakika

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yönetim Kurulu, 10 Kasım nedeniyle yaptığı açıklamada, Türk Basınının Cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale olduğunu belirtti.

Yönetim Kurulu adına açıklamada buluna Genel Başkan Mehmet Ali Dim, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Dim, mesajında; "Milletimizin en karanlık günlerinde bile asla umutsuzluğa kapılmayarak 'Milli Mücadele' ruhunu ulusumuza aşıladı. Emperyalist güçlere ve işgal kuvvetlerine diz çöktürerek tarihin yazgısını değiştirdi. Dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in, Atatürk'ün vefatının ardından dile getirdiği 'Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Ulusu'nu yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın O'nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye'nin Ata'sına layık bir tezahürden başka bir şey değildir' şeklindeki sözü, günümüzdeki Atatürk düşmanları tarafından iyi okunmalıdır" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR