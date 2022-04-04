KGM'den Adana Büyükşehir Belediyesinin iddialarına yanıt Açıklaması - Son Dakika
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KGM'den Adana Büyükşehir Belediyesinin iddialarına yanıt Açıklaması

04.04.2022 17:41
KGM'den Adana Büyükşehir Belediyesinin iddialarına yanıt Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun bağlantılarıyla ilgili düzenlemelerin vatandaşların trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini, bu kapsamda Adana Büyükşehir Belediyesinin iddialarının gerçeği...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun bağlantılarıyla ilgili düzenlemelerin vatandaşların trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini, bu kapsamda Adana Büyükşehir Belediyesinin iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

KGM'den yapılan açıklamada, Otoyol'un Adana şehir geçişinde trafiği rahatlatmak amacıyla yapılan düzenlemelere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ilk aşamada Ceyhan yönünden gelen trafiğin Alparslan Türkeş Bulvarı'na ulaşımını sağlayan sağa dönüşlü katılım kolu ile Mavi Bulvar'da akan trafiğin Ceyhan yönüne gitmek üzere Otoyol'a ulaşımını sağlayan sağa dönüşlü katılım kolunun trafiğe açıldığı ifade edildi.

Sonraki aşamada Kasım Ener Caddesi'ndeki trafiğin Tarsus yönüne gitmek üzere Otoyol'a ulaşımını sağlayan sağa dönüşlü katılım kolu ve Otoyol'da Tarsus yönünden gelen trafiğin, Tellidere-Mavi Bulvar'a ulaşımını sağlayan sağa dönüşlü katılım kolu ile ilgili olarak Belediyenin yapması gereken şehir içi trafiğindeki düzenlemeleri de kapsayan proje çalışmalarının sürdürüleceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otoyol bağlantılarıyla ilgili yapılan düzenlemeler vatandaşlarımızın trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmekte olup, Adana Büyükşehir Belediyesinin iddiaları gerçeği yansıtmamakta, kamuoyu yanıltılmaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü olarak amacımız, sorumluluğumuz altındaki yol ağında, şehir içi ve şehirler arasında güvenli, konforlu ve akıcı ulaşım imkanlarını tesis etmek, ülkemizin ulaşım standartlarını en iyiye taşımaktır."

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Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KGM'den Adana Büyükşehir Belediyesinin iddialarına yanıt Açıklaması - Son Dakika


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