KGM'den yangın riski bulunan bölgelerde temizlik çalışması - Son Dakika

KGM'den yangın riski bulunan bölgelerde temizlik çalışması

MUĞLA - Marmaris'te büyük bir tahribata neden olan orman yangını sonrası karayolu üzerinde bulunan ve yangın riskini arttıran yol üzerindeki ağaçlarda temizlik çalışması yapılıyor.

Karayolları ekipleri tarafından Orhaniye Kızkumu üzerinde bulunan ve yol ile iç içe geçmiş ağaçları temizliyor. Orhaniye-Turgut Mahallesi arasında yer alan ve Karayolları sorumluluğunda bulunan turistik üzerinde bulunan küçük ağaçlar temizlenerek yanın riskinden uzaklaştırılıyor.

Özellikle yaz aylarında yoğun bir trafiğin yaşandığı Marmaris, Değirmenyanı, Hisarönü, Orhaniye, Turgut, Selimiye ve Bozburun yolu üzerinde Karayolları ekipleri sorumluluk alanlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.