KGM: Köprü çalışması sadece FSM'de
23 dakika önce
Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir çalışma olmayacaktır.
Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir çalışma olmayacaktır." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:58
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım yoğunluğu
(Özel) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda ilginç kaza
İSTANBUL- FSM'DEKİ ÇALIŞMA, AVRASYA TÜNELİ'NDE YOĞUNLUK OLUŞTURDU
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden "köprü" açıklaması