Son Dakika Haberleri: KGM: Köprü çalışması sadece FSM'de
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KGM: Köprü çalışması sadece FSM'de

23 dakika önce

Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir çalışma olmayacaktır.

KGM: Köprü çalışması sadece FSM'de, System.String[]
Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir çalışma olmayacaktır." denildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:58 
Ekonomi
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