KGM: Trakya tarafından İstanbul'a girişler kapatıldı (2) - Son Dakika

TEKİRDAĞ VE KIRKLARELİ VALİLİĞİ: İSTANBUL'A GİDECEK ARAÇLARA İZİN VERİLMEYECEK

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Trakya tarafından İstanbul'a girişlerin kapatıldığını duyurmasının ardından Tekirdağ ve Kırklareli valilikleri, İstanbul yönüne gidecek araçlara izin verilmeyeceğini açıkladı.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'a gidecek araçların 2'nci bir duyuruya kadar il sınırlarından çıkış yapmalarına izin verilmeyeceğini bildirildi. Açıklamada, "İstanbul ilinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeni ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için İstanbul iline hareket eden araçların, ikinci bir duyuruya kadar ilimiz sınırlarından çıkış yapmalarına izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için görevlilerimize yardımcı olmaları önemle rica olunur" denildi.Valiliğin açıklamasının ardından Tekirdağ il merkezi, Çorlu Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçeleri başka olmak üzere İstanbul'a geçiş noktalarında polis ekipleri önlem aldı. Ekipler, İstanbul'a gidecek araç sürücülerini hava koşulları konusunda uyarıp, valiliğin aldığı karar doğrultusunda geçişlerine izin vermedi. Uyarı üzerine araçlar, geri döndü.Kırklareli Valiliği de İstanbul'a gidecek araçlara izin verilmeyeceğini açıkladı. Açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, kıymetli sürücüler; İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların İstanbul iline girişine İzin verilmeyecektir. Can ve mal güvenliğiniz için ilimiz merkezi ve tüm ilçelerimizden İstanbul iline her türlü araç çıkışına ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar izin verilmeyecektir. Değerli vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin can ve mal güvenliği için yola çıkmamaları önemle rica olunur" denildi.

Ünsal YÜCEL - Onur KAYA/ TEKİRDAĞ,