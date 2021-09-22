KGTÜ'de ilk mezunlar diplomalarını aldı ardından Torku'da işe başladı - Son Dakika

KGTÜ'de ilk mezunlar diplomalarını aldı ardından Torku'da işe başladı

KONYA - Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ilk mezunlarını verirken, diplomalarını alan mezunlar hemen Torku'da işe başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, ilk mezunlarını verdi. Genel Başkan Recep Konuk'un, tekrar aday olmayacağına yönelik açıklamasının burukluğunun damga vurduğu mezuniyet töreninde öğrenciler ve aileleri, hem mezun olmanın hem de Anadolu Birlik Holding'de işe başlamanın mutluluğunu yaşadı.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'un oluşturduğu vizyon çerçevesinde, ülkenin gıda ve tarımına yön vermek üzere, kurulan ve 2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılında ilk öğrencilerini kabul eden Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, böylece tamamını Anadolu Birlik Holding iştiraklerinde işe başlattığı ilk mezunlarını vermiş oldu. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin bahçesinde yapılan törene, Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı Taner Taşpınar, AB Holding İcra Kurulu Üyeleri, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır, Mütevelli Heyet Başkan Vekilleri, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Rektör Yardımcıları akademisyenler, mezun olan öğrenciler ve aileleri ile diğer öğrenciler katıldı.

Mezunlar Anadolu Birlik Holding iştiraklerinde işe başladı

Anadolu Birlik Holding ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi arasında yapılan protokol çerçevesinde, mezun olan öğrencilerin tamamı hiçbiri iş aramadan Anadolu Birlik Holding'in iştiraklerinde işe başladı. Öğrencilerin tamamına "İş Garantisi Bursu" kapsamında ülkede ilk ve tek olan sistem sayesinde mezun öğrenciler hayata kendileri ile aynı anda diğer üniversitelerden mezun olan yaşıtlarına göre ülkenin en önde gelen ve saygın şirketlerinden birinde göreve başlayarak bir adım önde başlamış oldu. Program, öğrencilerin kırmızı halıda geçişleri ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile devam eden mezuniyet töreninde kürsüye gelen Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı Taner Taşpınar, mezuniyet töreninin yapıldığı alanın Konya Şeker'in ilk temelinin atıldığı ve açılışının yapıldığı alan olması hasebiyle de önemli bir nokta olduğunu ifade etti. Öğrencilere ve velilere PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk'un selamını da ileten Taner Taşpınar, "Üniversitemizden ilk adımınızı atarken sizi üniversitemizin kurucu başkanı Recep Konuk karşılamıştı ve üniversitemizin ilk eğitime başladığı gün yanınızda olmuştu. Mezuniyet töreninizde sizin ve ailelerinizin yaşadığı heyecan ve coşkuyu da en az sizler kadar yaşıyor. Kendisi her mezun evladımız ve ailesi birer diploma ve mezuniyet sevinci yaşarken 'ben 56 diploma ve mezuniyet sevinci yaşıyorum' dedi dün konuştuğumuzda. Yapılacak olan genel kurul süreci nedeniyle törenlere katılmama kararı aldığı için bugün mezuniyet töreninde bedenen aranızda olamasa da gönlünün burada olduğunu bilmenizi ve hepinizi tek tek tebrik ettiğini iletmemi rica ettiler, ben de size kendilerinin başarı dileklerini ve tebriklerini iletiyorum. Başkanımızın sizden bir ricası daha doğrusu bir hatırlatması daha var; ilk mezunlar olarak sizin bir Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi kültürü oluşturmanızı bekliyorlar. Tıpkı, Mülkiyeliler gibi, ODTÜ'lüler gibi, Robert Kolejliler gibi, Boğaziçililer gibi, Galatasaraylılar gibi bazı ihtisas alanlarında bazı eğitim kurumları ve mezunları söz sahibi olmuşsa ileride tarım ve gıda denince kürsünün sahibi de söz hakkı da Konya Gıda ve Tarımlılarındır denilmesine uzanacak bir süreci sizin başlatmanızı arzu ediyorlar. İlk mezunlar olarak bu işin temelini atma görevi sizdedir. Böyle bir çalışma başlatmaya karar verirseniz bu çalışmada hem üniversitemizin hem kurum olarak bizim arkanızda değil yanınızda olacağımızı belirterek sözlerime son verirken, lisans eğitimini tamamlayarak mezuniyete hak kazanan siz değerli gençlerimizi ve ailelerinizi, bu 5 yılda sizi hem akademik olarak donatan hem de ilgi ve destekleri ile yanınızda olan üniversitemizin değerli akademisyenlerini, idari personelini tebrik ediyor, çalışma hayatında başarılarınızın devamını diliyorum. Sizin bizim gönlümüzde yeriniz faklı ve ne yaptığınızı hep merak ediyor olacağız o nedenle bizi kendinizden habersiz bırakmamanızı da ayrıca istirham ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Mezun olan öğrencilerin tamamının Anadolu Birlik Holding iştiraklerinde işe başladığını da ifade eden Taner Taşpınar konuşmasının sonunda bütün öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

"Bu üniversite çiftçinin emeği ile kuruldu"

Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır ise konuşmasında, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin iki defa vakıf üniversitesi olduğunu belirterek, "Burası hem üniversitenin vakfının hem de bir vakıf çizgisindeki Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin iştiraki olan Konya Şeker'in kurmuş olduğu bir üniversitedir" dedi.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin 1 milyona yakın çiftçinin emeği ile kurulduğunu da belirten Mikdat Çakır, üniversitedeki öğrencilerin bu bilinçle yetiştirildiğini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş ise, "Bildiğiniz gibi Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Recep Konuk'un önderliğinde 2013 yılında kurulmuş alanında ülkemizin ilk ve tek ihtisas üniversitesidir. Eğitim - Öğretime hem Lisans hem de Yüksek Lisans düzeyinde 2016/2017 Akademik Yılında başlamıştır. Üniversitemizde eğitim-öğretimde Ortak Program uygulaması yapılmakta olup YKS sonucu öğrencilerimiz doğrudan 3 Fakültemiz altında bulunan ortak programlara yerleşmekte, 3 yarıyıl ortak müfredat gördükten sonra 4 üncü yarıyılın başında fakültede bulunan bölümlerden birini herhangi bir kısıtlama olmadan seçmektedir. Bu uygulama ile öğrencilerimiz Bölümlerini daha bilinçli olarak seçmekte ve memnuniyet ve buna bağlı olarak da başarı düzeyleri artmaktadır. Ortak müfredat uygulamamız aynı zamanda fakülte altındaki ortak programda ortak dersler alındığı için Çift Anadal (Diploma) ve Yan Dal uygulamasında kolaylık sağlamaktadır. Üniversitemizde Çift Anadal (Diploma) ve Yan Dal uygulaması mevzuat hükümleri çerçevesinde tüm öğrencilerimize açık ve ücretsizdir" dedi.

"Karşımızda üniversite-sanayi işbirliği kavramının somutlaşmış hali bulunmaktadır"

Mezun olan öğrencilerin tamamının işe yerleştirildiğini de anlatan Rektör Çökmüş, "Anadolu Birlik Holding ile yaptığımız protokol gereği 2016-2017 Akademik yılında üniversitemize kayıt yaptıran ve şu an mezuniyet törenini düzenlediğimiz tüm öğrencilerimize 'İş Garantisi Bursu' vermiştik. Üçü geçen yıl olmak üzere 2020-2021 Akademik yılı sonunda mezun olan ve isteyen tüm öğrencilerimizin işe yerleştirme işlemlerini tamamlamış durumdayız. Öğrencilerimiz mezun olur olmaz iş aramak yerine işe yerleştirildiler. Bu sadece ülkemizde değil, dünyada da eşi benzeri sık görülebilecek bir durum değil. Bu başarı başta Kurucu Başkanımız Recep Konuk olmak üzere Anadolu Birlik Holding ve Konya Şeker'in üniversitemize verdiği destekle oldu" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından önce Üniversite birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne ödüller verildi. Ödüllerini almalarını müteakip ilk üçe giren öğrenciler üniversiteyi kurarak ülkenin özellikle tarım ve gıda alanında stratejik öneme sahip mezunların yetişmesine imkan sağladığı için ilk mezunlar adına Genel Başkan Recep Konuk'a teslim edilmek üzere hediyelerini Taner Taşpınar'a verdi.

Daha sonra Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden birinci olarak mezun olan Zeynep Demirsoy, önce mezuniyet kütüğüne mezuniyet plaketi çaktı ve öğrenciler adına katılımcılara hitap etti. Tören fakülte ve bölüm birinci, ikinci ve üçüncülerine ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Ödül töreninin akabinde ise bütün öğrencilere diplomaları ile hediyeler takdim edildi. Törenin sonunda öğrencilerin kep atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.