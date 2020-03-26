KGTÜ koronavirüs tanı kiti ve tedavi alternatifleri için çalışmalarını hızlandırdı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık KGTÜ koronavirüs tanı kiti ve tedavi alternatifleri için çalışmalarını hızlandırdı - Son Dakika

KGTÜ koronavirüs tanı kiti ve tedavi alternatifleri için çalışmalarını hızlandırdı

6 saat önce

KGTÜ koronavirüs tanı kiti ve tedavi alternatifleri için çalışmalarını hızlandırdı Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ), koronavirüs tanı kiti geliştirme ve tedavi alternatifleri için çalışmalarını hızlandırdı.

KGTÜ koronavirüs tanı kiti ve tedavi alternatifleri için çalışmalarını hızlandırdı

KONYA - Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ), koronavirüs tanı kiti geliştirme ve tedavi alternatifleri için çalışmalarını hızlandırdı.

Çin'de ortaya çıkan ve zamanla tüm dünyaya yayılan koronavirüsün tespitinde kullanılan tanı kitleri için çalışma başlatan KGTÜ, hastalığın tedavisi için gerekli Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesinde de yeterli donanıma sahip.

Materyaller ile kimyasallar yerli imkanlarla geliştiriliyor

KİT-ARGEM'de hali hazırda gıda güvenliği ve izlenebilirliği gibi oldukça hayati bir alanda kullanılmakta olan ve çoğu yurtdışı kaynaklardan temin edilen patojen tanı kitleri ve bu kitlerde kullanılan referans materyaller ile kimyasallar yerli imkanlarla geliştiriliyor. Aynı zamanda KİT-ARGEM bünyesinde yerel bazda görülen tarım zararlıları ve gıda patojenlerine karşı da biyolojik ve biyoteknolojik mücadele teknolojileri geliştirilebiliyor. Oluşturulan bu altyapının ortak kullanımı ve sanayiye açılımı için de halihazırda ülkenin önde gelen Ar-Ge ve klinik laboratuvarları ile ikili işbirliği anlaşmaları çerçevesinde ortak projeler yürütülüyor. Merkezin ana hedeflerinden biri de akademi ve endüstriden oldukça fazla sayıda araştırmacıya hizmet vermek.

KGTÜ yeterli donanıma sahip

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesindeki KİT-ARGEM'in alt yapısı, birçok patojenin yanı sıra günümüzde Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınının etkeni olan yeni Covıd-19 (Korona Virüs) tipi virüs için tanı kiti geliştirilmesi ve tedavisi için gerekli Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi için de yeterli donanıma sahip. Türkiye'de ilgili alanda faaliyet gösteren kamu kuruluşu ve özel sektör ile yapılacak işbirliklerine açık olduklarını dile getiren Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, "Bu kapsamda covıd-19 tanı kitinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarına başlandı. İlk aşamada hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Hastalık Kontrol Merkezi tarafından onaylanan tanı kitlerinin teknik doğrulamaları gerçekleştirilmektedir. Ardından hızlı ve kullan-at nitelikte olacak ve yine RT-PCR tabanlı kitlerin doğrulanmalarına başlanacak. Bu amaçla sanayi işbirliklerine de başlanmış olup tüm paydaşlarımızla gerek altyapı gerek bilgi paylaşımı konularında ilişki içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu kapsamda bilgiyi ürüne dönüştüren üniversite sloganı ile kurulduğu günden bugüne akademik bilginin toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ürüne dönüştürülmesini ilke olarak benimseyen Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, KİT-ARGEM altyapısı ile dışa bağımlılığı azaltacak yerli ve milli ürün geliştirme çalışmalarına hızla devam etmektedir" dedi.

25. ve 26. Dönem AK Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk'un oluşturduğu vizyon çerçevesinde Konya Şeker tarafından 2013 yılında kurulan ve 2016 yılında eğitim-öğretime başlayan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesinde TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının da destekleriyle Yeni Nesil Gıda Kit ve Referans Madde Araştırma ve Geliştirme Merkezi ülkenin ilk tematik araştırma merkezi olarak gıda, tarım, medikal sektörlerinde kullanılan tanı kiti ve referans malzemelerin milli olarak araştırılması ve geliştirilmesi amacıyla kuruldu. Merkez, 2018 yılı itibarıyla tamamlandı ve kit araştırma-geliştirme çalışmalarına Ulusal/Uluslararası iş birlikleri çerçevesinde başladı.

KGTÜ koronavirüs tanı kiti ve tedavi alternatifleri için çalışmalarını hızlandırdı

Konya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 07:21 Kaynak: İHA

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