KGTÜ Rektörlüğüne vekaleten atama yapıldı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) Rektörlüğüne vekaleten atanan Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behiç Coşkun görevine başladı.

Prof. Dr. Cumhur Çökmüş'ün emekli olmasıyla boşalan KGTÜ Rektörlüğü için rektörlükte devir teslim töreni düzenlendi. Behiç Coşkun, görevini Çökmüş'ten devraldı.

Coşkun, burada yaptığı konuşmada, Çökmüş'ün deneyimlerinden her zaman faydalanmak istediklerini belirterek, "Öğrencilerin en iyi şekilde eğitim alacağı bir ortamı sağlamak akademik çalışmalar, projeler ve yayım faaliyetleri ile bölge ve ülke tarımına katkıda bulunmak en önemli gayemiz olacaktır. Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Kılıç ile mütevelli heyetinde yer alan tüm üyelere şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kılıç da üniversiteye katkılarından dolayı Çökmüş'e teşekkür ederken ve yeni rektör Behiç Coşkun'a da başarılar diledi.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi olarak yeni dönemde de her zaman üreticilerin yanında olacaklarını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Öncelikle Çiftçi Bilgi Sistemi ağı kuracağız. İlimizin toprak haritasını çıkararak topraklarımızın verimli kullanılmasını sağlayacağız. Çiftçilerimize bilimsel bilgileri hem elektronik ortamda hem yüz yüze seminerlerde hem de arazilerinde uygulamalı olarak aktaracağız. Bitki koruma ve bitki besleme konularında bilimsel çalışmalara hız vererek, piyasa şartlarına göre daha kaliteli ürünleri daha ucuza üreteceğiz. Bütün bu konularda bizlere açık destek veren PANKOBİRLİK Genel Başkanı Sayın Ramazan Erkoyuncu'ya şükranlarımızı sunarız."

2017'den beri rektörlük görevini sürdüren Çökmüş ise yaklaşık 8 yıldır Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi çatısı altında farklı görevlerde bulunmaktan çok büyük onur duyduğunu söyledi.

Üniversitenin kuruluşundan itibaren her alanda ciddi mesafeler kaydettiğini vurgulayan Çökmüş, "Üniversitemize rektör olarak yaklaşık 5 yıl hizmet etme imkanı tanıdığı için öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve YÖK Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Törene, KGTÜ Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Mütevelli Heyet Üyesi Dinçer Suroğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayyar Şen, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Münevver Sökmen, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Değirmen ve Genel Sekreter Vekili Halife Karabulut katıldı.