Başkentlilerin yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesi için güvenlik önlemleri en üst seviye çıkarılırken, yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimlerini sıklaştıran Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi ile de olaylara anında müdahale ediyor.

Yılbaşı gecesi nedeniyle kentte tedbirlerini artıran Ankara Emniyet Müdürlüğü, şehrin dört bir yanında görevlendirdiği 16 bin 200 personeli ile vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için yoğun mesai harcıyor. Binlerce noktadan anlık kamera görüntüleri geldiği Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi Merkezi sayesinde de meydana gelebilecek her hangi bir olumsuz duruma karşı anında müdahale edilmesinin önü açılıyor. Özellikle vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerin mercek altına alındığı sıkı denetimler yarın sabah saat 08: 00'e kadar devam edecek. Kapılarını basın mensuplarına açan KGYS Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü Mustafa Erdoğan ile Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Gür, alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

"En kısa sürede izlemeler yapılarak ekiplerimize yönlendirme yapıyoruz"

KGYS Merkezi'nde olayların anbean takip edildiğini belirten Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü Mustafa Erdoğan, "İçerisinde bulunduğumuz merkez, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'dir. Burada yapılan işler Emniyet Teşkilatına ait kameralar, plaka tanıma sistemleri, canlı yayın araçları, İnsansız Hava Araçları, drone, helikopter gibi görüntülerin bu merkez vasıtasıyla sahadaki ekiplere aktarılarak koordine kurulması amacıyla yürüttüğümüz bir merkez. Aynı zamanda ihbarlar ve anonslarla da ekiplerimi anbean takip ederek olaylara müdahalesini sağlıyoruz. Her zaman hazır olduğumuz gibi yeni yıl için de özel tedbirlerimiz tamamlandı" dedi.

"Teknolojiyi en kısa sürede yenileyip, profesyonel anlamda hizmete sunuyoruz"

Binlerce noktanın izlendiğini söyleyen Erdoğan, "Sahada bulunan ekiplerimizle birlikte burada gördüğünüz kameralarla birlikte en kısa sürede izlemeler yapılarak ekiplerimize yönlendirme yapıyoruz. Binlerce noktayı takip ediyoruz. Bunlar ihtiyaç analizi seviyesinde dinamik olarak değişiyor. Teknolojiyi en kısa sürede yenileyip, profesyonel anlamda hizmete sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Ankara'nın bir çok noktasında sabahtan başlayan tedbirlerimiz var"

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Gür ise tedbirlerin en üst seyide tutulduğunu ifade ederek, "Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenli bir ortam içerisinde kutlamalarını yapması amacıyla bugün saat 8'den yarın sabah 8'e kadar tedbirlerimiz asayiş ve diğer birimlerimiz tarafından alınacak. Trafik ekipleri olarak sabahtan itibaren Ankara'nın bir çok noktasında sabahtan başlayan tedbirlerimiz var. Özellikle AVM ve yayaların yoğun olduğu bölgelerde bu tedbirleri aldık. Tren garı ve AŞTİ'de şehirlerarası yolculuk yapacak vatandaşlarımız için yoğunluk olan noktalarda tedbirlerimiz alındı" değerlendirmesinde bulundu.

"Tam 2 bin 200 trafik polisi görev yapıyor"

Kent genelinde 16 bini aşkın polisin görev aldığını belirten Gür, "Özellikle gece 12'den sonra alkol denetimlerimiz bir çok noktada yapılacaktır. Ankara'nın bir çok noktasından, Ankara'nın ana arterleri ve noktaları burada personellerimiz tarafından gözlemlenmektedir. Ankara'da sabah itibariyle 16 bin 200 personel yarın sabaha kadar görev yapacaktır. Trafik ekipleri olarak ise 2 bin 200 civarında personelimiz görev yapacaktır" diye konuştu. - ANKARA