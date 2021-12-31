Üye Girişi
KGYS ile Başkent 7/24 mercek altında - Son Dakika

KGYS ile Başkent 7/24 mercek altında

31.12.2021 20:59

Başkentlilerin yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesi için güvenlik önlemleri en üst seviye çıkarılırken, yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimlerini sıklaştıran Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi ile de olaylara anında müdahale ediyor.

Başkentlilerin yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesi için güvenlik önlemleri en üst seviye çıkarılırken, yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimlerini sıklaştıran Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi ile de olaylara anında müdahale ediyor.

Yılbaşı gecesi nedeniyle kentte tedbirlerini artıran Ankara Emniyet Müdürlüğü, şehrin dört bir yanında görevlendirdiği 16 bin 200 personeli ile vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için yoğun mesai harcıyor. Binlerce noktadan anlık kamera görüntüleri geldiği Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi Merkezi sayesinde de meydana gelebilecek her hangi bir olumsuz duruma karşı anında müdahale edilmesinin önü açılıyor. Özellikle vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerin mercek altına alındığı sıkı denetimler yarın sabah saat 08: 00'e kadar devam edecek. Kapılarını basın mensuplarına açan KGYS Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü Mustafa Erdoğan ile Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Gür, alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

"En kısa sürede izlemeler yapılarak ekiplerimize yönlendirme yapıyoruz"

KGYS Merkezi'nde olayların anbean takip edildiğini belirten Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü Mustafa Erdoğan, "İçerisinde bulunduğumuz merkez, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'dir. Burada yapılan işler Emniyet Teşkilatına ait kameralar, plaka tanıma sistemleri, canlı yayın araçları, İnsansız Hava Araçları, drone, helikopter gibi görüntülerin bu merkez vasıtasıyla sahadaki ekiplere aktarılarak koordine kurulması amacıyla yürüttüğümüz bir merkez. Aynı zamanda ihbarlar ve anonslarla da ekiplerimi anbean takip ederek olaylara müdahalesini sağlıyoruz. Her zaman hazır olduğumuz gibi yeni yıl için de özel tedbirlerimiz tamamlandı" dedi.

"Teknolojiyi en kısa sürede yenileyip, profesyonel anlamda hizmete sunuyoruz"

Binlerce noktanın izlendiğini söyleyen Erdoğan, "Sahada bulunan ekiplerimizle birlikte burada gördüğünüz kameralarla birlikte en kısa sürede izlemeler yapılarak ekiplerimize yönlendirme yapıyoruz. Binlerce noktayı takip ediyoruz. Bunlar ihtiyaç analizi seviyesinde dinamik olarak değişiyor. Teknolojiyi en kısa sürede yenileyip, profesyonel anlamda hizmete sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Ankara'nın bir çok noktasında sabahtan başlayan tedbirlerimiz var"

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Gür ise tedbirlerin en üst seyide tutulduğunu ifade ederek, "Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenli bir ortam içerisinde kutlamalarını yapması amacıyla bugün saat 8'den yarın sabah 8'e kadar tedbirlerimiz asayiş ve diğer birimlerimiz tarafından alınacak. Trafik ekipleri olarak sabahtan itibaren Ankara'nın bir çok noktasında sabahtan başlayan tedbirlerimiz var. Özellikle AVM ve yayaların yoğun olduğu bölgelerde bu tedbirleri aldık. Tren garı ve AŞTİ'de şehirlerarası yolculuk yapacak vatandaşlarımız için yoğunluk olan noktalarda tedbirlerimiz alındı" değerlendirmesinde bulundu.

"Tam 2 bin 200 trafik polisi görev yapıyor"

Kent genelinde 16 bini aşkın polisin görev aldığını belirten Gür, "Özellikle gece 12'den sonra alkol denetimlerimiz bir çok noktada yapılacaktır. Ankara'nın bir çok noktasından, Ankara'nın ana arterleri ve noktaları burada personellerimiz tarafından gözlemlenmektedir. Ankara'da sabah itibariyle 16 bin 200 personel yarın sabaha kadar görev yapacaktır. Trafik ekipleri olarak ise 2 bin 200 civarında personelimiz görev yapacaktır" diye konuştu. - ANKARA

KGYS ile Başkent 7/24 mercek altında
KGYS ile Başkent 7/24 mercek altında
KGYS ile Başkent 7/24 mercek altında
KGYS ile Başkent 7/24 mercek altında
KGYS ile Başkent 7/24 mercek altında

YORUMLAR
500

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Önlemleri, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa KGYS ile Başkent 7/24 mercek altında - Son Dakika


Acı tesadüf! Geçen yıl aynı tarihte ölen eşinin mezarına gitti, dönüşte feci şekilde can verdi Acı tesadüf! Geçen yıl aynı tarihte ölen eşinin mezarına gitti, dönüşte feci şekilde can verdi         
20:25
Hırsızlık şüphelisini yakalamak için düzenlenen operasyonda ekiplere ateş açıldı! 1 şehit, 1 yaralı Hırsızlık şüphelisini yakalamak için düzenlenen operasyonda ekiplere ateş açıldı! 1 şehit, 1 yaralı         
20:01
Brezilya'da 1.3 ton uyuşturucu yakalanan özel jetin sahibi savcılığın itirazı üzerine tutuklandı Brezilya'da 1.3 ton uyuşturucu yakalanan özel jetin sahibi savcılığın itirazı üzerine tutuklandı         
19:46
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt         
17:09
Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! En ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! En ilginç hamilelik hikayesi         
15:55
Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada         
15:39
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14

Son Dakika Haberleri
17:11 Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!
16:59 Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme!
16:57 e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi
16:33 İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı! 2022'de daha çok kreş, daha çok metro, daha çok yeşil alan!
16:17 Son Dakika! Koronavirüste 5. doz aşı randevuları açıldı
16:09 Serhat Akın'dan bomba gibi paylaşım: Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?
16:05 Son Dakika: 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı
16:03 İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi
15:52 Otomotiv devi Tofaş, üretime ara veriyor
15:37 Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 21:06:51. #1.13#
SON DAKİKA: KGYS ile Başkent 7/24 mercek altında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement