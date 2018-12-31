Kgys ile Başkent Anbean İzleniyor

KGYS ile Başkent anbean izleniyor
20 bin polis KGYS ile destekleniyor
Yılbaşında Emniyet kuş uçurtmuyor şehir saniye saniye gözleniyor
ANKARA - Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü
'ne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemiyle il genelinde yaşanabilecek tüm olaylara anında müdahale ekibi sevk ediliyor. Sistem, okullara, benzin istasyonlarına ve alışveriş merkezlerinin kamera ağlarına bağlanarak durum tespiti yapıyor. Merkez
ekiplerinin olay yerine hızla ulaşabilmesini sağlıyor.
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, yeni yıla girerken yaşanabilecek olumsuzluklara ve asayiş olaylarına karşı tüm birimlerini teyakkuza geçirdi. Özellikle şehrin gizli gözleri olan kameralar, yaşanabilecek olumsuz durumları anında görüyor ve durum tespiti yaparak güvenlik güçlerini olay yerine sevk ediyor. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ise işte tam bu tip durumlar için devreye giriyor. Ankara'da ana caddeler, merkezi yerler ve meydanlar kameralarla anbean izleniyor.
Ankara'da 20 bin polis görevlendirildi
Aşayiş Şube Müdürlüğü'nün planlaması doğrultusunda, yeni yıla vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde girmesi için Ankara genelinde ise 20 bin polis görevlendirildi. Merkezi yerlerde ve ana caddelerde, güven timlerine bağlı, simitçi, ayakkabı boyacısı ya da çift gibi dolaşan sivil polislere KYGS ile destek sağlanıyor. Full HD kayıt yapılan kameralarla, sisteme yansıyan bir ihbar anında canlı izlenerek, merkez ekiplere bilgi veriliyor ve hızlı yönlendirme yapılması sağlanıyor. Güvenli Okul Projesi kapsamında, sistem içerisinde okul kameraları, AVM'ler, benzin istasyonları kameraları takip edilebiliyor. Haberleşme Daire Başkanlığı
çalışmaları neticesinde önümüzdeki yıllarda ulaşılacak kamera sayısını on binleri aşacağı tahmin ediliyor.
25 ilçede online izleme merkezi
Yılbaşına özel KGYS Merkezi'nde gece vardiyasında 40 eminyet personeli görevlendirildi. Bunun dışında il genelinde bulunan 25 ilçede online mini izleme merkezleri saniye saniye şehri takip ediyor. 2018 yılı itibariyle Haberleşme Daire Başkanlığı, ASELSAN ile ortaklaşa yaptığı yerli Plaka Tanıma Sistemi ve yerli şehir izleme yazılımıyla sistem dışından gelebilecek siber saldırılara karşı önlemleri de bulunuyor.