KGYS kameraları trafiği 24 saat gözetliyor

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) merkezinde modern kameralar sayesinde Kırıkkale trafiği 24 saat gözetleniyor.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) merkezinde modern kameralar sayesinde Kırıkkale trafiği 24 saat gözetleniyor.

Kurallara uymayan sürücüler, İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünde bulunan KGYS merkezindeki kameralar sayesinde tespit edilerek trafik ekipleri tarafından cezai işlemler uygulanıyor.

Kent merkezindeki ana arterlerde gerçekleştirilen uygulamada, KGYS'den emniyet kemeri takmayan ve yaya geçitlerine park edilen sürücüler tespit edilerek trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, KGYS merkezinde bulunan kameralarla şehrin ana arterlerinde bulunan Millet Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Menderes Caddesi gibi yerlerde meydana gelen kural ihlalleri ve trafik sıkışıklığına sebebiyet veren ikinci sıra parkaların kameralar yardımıyla tespit edildiğini söyledi.

Bu ihlallerin ihbara gerek kalmaksızın durumun düzeltilmesini sağladıklarını dile getiren Aktürk, şöyle konuştu:

"Demode ve bize yardımcı olmayan kameralarımız vardı ve bunların modernize edilmesi sağlandı. Kamera sayımız 361'e çıkarıldı. Şu anda 26 noktaya daha kamera yerleştirme çalışmaları devam ediyor. Kameralar yardımıyla Kırıkkale trafiğini 24 saat gözetlemekteyiz. Kırıkkale Emniyet Müdürülüğü trafik ekipleri olarak 2017 ve 2018'e oranla çok güzel ve başarılı bir dönem geçirdiğimizi söylemek istiyorum. 2017 ve 2018'in trafik kazalarını karşılaştırdığımızda ölümlü kazalarda yüzde 43'lük bir azalma var. Bu oran çok sevindirici bir şekilde bu yıl da devam ediyor. Geçen yılın ilk 6 ayına oranla bu yıl ilk 6 ayını karşılaştırdığımızda ölümlü kazalarda yüzde 33'lük bir düşüş olduğunu gördük. Bu düşüş Türkiye genelinde yüzde 27 iken ilimizde yüzde 33 olarak gerçekleşmiştir. Yine yaralanmalı kazalarda yüzde 11,7'lik bir düşüş varken ilimizde yüzde 31,15'lik bir düşüş olmuştur."

Aktürk, bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 125 bin aracın kontrolünü yaptıklarını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Hoparlör tamir eden imam minareden düştü

Mimarlardan Melih Gökçek için suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Araç sahipleri müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor