Son Dakika Haberleri: Kgys Sistemi Üzerinden Şehir 24 Saat Kontrol Ediliyor

Kgys Sistemi Üzerinden Şehir 24 Saat Kontrol Ediliyor

1 saat önce

KGYS sistemi üzerinden şehir 24 saat kontrol ediliyorÇANKIRI - Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü şehrin daha güvenli olması içim kamera sistemlerinden incelemelerini yapıyor.

KGYS sistemi üzerinden şehir 24 saat kontrol ediliyor

ÇANKIRI - Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü şehrin daha güvenli olması içim kamera sistemlerinden incelemelerini yapıyor.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi tarafından trafik akışına olumsuz etki eden araçlar ve Plaka Tanıma Sistemi üzerinden hacizli ve arama kaydı bulunan araçlara gerekli işlemleri yapıyor.
Yurt genelinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda trafik kazalarını minimum hale getirmek için başlatılan çalışmalar kapsamında Çankırı'da İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından çeşitli uygulamalar ve KGYS incelemeleri yapılmaya devam ediliyor.
İl merkezi genelinde 29 noktada 98 kamerayla ve il genelinde ise 97 noktada 269 kamerayla kurallara uymayan araçlar tespit ediliyor. KGYS üzerinden yapılan incelemelerde ikinci sıra ve hatalı park eden araçlar KGYS görevlileri tarafından telefonla aranarak uyarılıyor. Uyarıyı dikkate almayan ve araçlarını çekmeyen sürücülere ise gerekli cezai işlem uygulanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:49 Kaynak: İHA

Çankırı, Yerel
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