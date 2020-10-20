Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti
20.10.2020 20:22
Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov, ABD'li eski boksör Floyd Mayweather ile dövüşmek için 100 milyon dolar yaklaşık 790 milyon lira değerinde teklif telefonları aldığını ama UFC'ye sadık kalmaya kararlı olduğu için bu teklifleri kabul etmeyeceğini söyledi.
Gelecek hafta Justin Gaethje ile yapacağı maç öncesi açıklama yapan Khabib, Floyd'un tüm zamanların en iyi dövüşçülerinden biri olduğunu dile getirdi.
"GAETHJE MAÇINA ODAKLANDIM"
Her ay Orta Doğu ülkelerinde bazı kişilerin kendisini arayıp Floyd ile dövüşmesi halinde kendisine 100 milyon dolar yaklaşık 790 milyon lira teklif ettiğini vurgulayan Nurmagomedov, UFC ile yaptığı sözleşmeye sadık kalacağını söyledi ve şuan tamamıyla Justin Gaethje ile 24 Ekim cumartesi günü yapacağı maça odaklandığını belirtti.
"500 MİLYON POUND KARŞILIĞINDA DÖVÜŞÜRÜM"
43 yaşındaki Mayweather, 2017 yılında profesyonel dövüş kariyerini İrlandalı rakibi Nurmagomedov'u yendikten sonra sonlandırmıştı ama daha sonra 500 milyon pound karşılığında Nurmagomedov ve Khabib ile tekrar dövüşebileceğini açıklamıştı.
Son Dakika Galatasaray'ın listesinde bulunan eski futbolcusu Seri'ye lisans çıkarılmadı Son Dakika: Ortaokullarda 5., liselerde de 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor Dünyanın en hızlı büyüyen yayıncısı Rachell Hofstetter'ın yayını bir ayda 11 milyon kez izlendi Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait iki İHA'yı düşürdü Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Yakalı toy kuşu, 7 yıl sonra bu kez Trabzon'da görüldü Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?