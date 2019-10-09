Son Dakika Haberleri: Khabib Nurmagomedov rakibini seçti!
Son Dakika Spor Khabib Nurmagomedov rakibini seçti!

Khabib Nurmagomedov rakibini seçti!

1 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Khabib Nurmagomedov yenilgisinden sonra başka bir dövüşe çıkmak isteyen Conor McGregor, Dağıstanlı dövüşçüden rövanş talebi isterken 28 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Khabib'den cevap geldi.

Khabib Nurmagomedov rakibini seçti!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Khabib Nurmagomedov yenilgisinden sonra başka bir dövüşe çıkmak isteyen Conor McGregor, Dağıstanlı dövüşçüden rövanş talebi isterken 28 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Khabib'den cevap geldi.


31 yaşındaki dövüşçü, McGregor'u es geçerken "McGregor benim için geçmişte kaldı. Benim kanıtlayacağım bir şey yok ama onun var. Kanıtlaması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Birçok kişi onunla dövüşürsem çok para kazanacağımı söyleyecek. Ama ben bunun için onunla dövüşmeyeceğim. Bence Tony Ferguson bu maçı ondan daha çok hak ediyor. 12 maçtır kaybetmiyor ve Conor'dan daha çok hak etti." diye konuştu.


İrlandalı McGregor, Khabib Nurmagomedov yenilgisinin ardından defalarca rövanş isteğinde bulunmuş ancak istediği yanıtı alamamıştı.

Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:16 
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