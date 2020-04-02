Khabib resmen açıkladı! Tarihi dövüş yine iptal...

Spor Arena Dış Haber | UFC 249 organizasyonu dahilinde organize edilen Khabib - Ferguson maçı daha önce 4 kez ertelenmişti ve son olarak 18 Nisan'da New York'ta yapılması kararlaştırılmıştı.



Amerika'da artan koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının ardından dövüş için yeni bir yer aramaları başlamış, UFC Başkanı Dana White da ne olursa olsun dövüşü düzenleyeceklerini söylemişti. Hatta White, New York'a alternatif olarak bir yer belirlediklerini ancak gizli kalacağını söylemişti.



RUSYA KARANTİNA KARARI ALINCA...



Bütün bu gelişmeler sonrası koronavirüsün artış göstermesiyle sınırlarını kapatan ve uçuşları durduran Rusya'da bulunan Khabib Nurmagomedov'un Amerika'ya veya bir başka ülkeye seyahati imkansız hale geldi.



UFC'den dövüşün yapılması yönünde yapılan ısrarlı açıklamalara rağmen Khabib, bu dövüşe katılmayacağını, dünyanın önünde daha büyük bir sorun olduğunu söyledi.



Khabib Nurmagomedov'un açıklaması şu şekilde:



"Evde karantinada kalıp insanların bu dövüş ile ilgili yazdıklarını okudukça şaşırıyorum. Bütün dünyanın karantinada olması gerekiyor. Ülkeler, hükümetler, dünya çapındaki ünlü kişiler insanları evlerinde kalmaları yönünde uyarıyor. Bütün bunlar yaşanırken Khabib bu dövüş için antrenman yapıp dünyanın bir ucuna mı gidecek? Söylenilenleri anlayışla karşılıyorum, bu dövüşün tekrar iptal edildiği için de üzgünüm ama bu durum bizim kontrolümüz dışında maalesef. Dünya bu durumdayken dövüşü düşünemem. Kimsenin de düşünmemesi gerek. Lütfen kendinizi benim yerime koyun ve tekrar düşünün."



KHABİB'İN ALTERNATİFİ HAZIR



18 Nisan'daki organizasyonu iptal etmeyi düşünmeyen UFC yönetimi ise, Khabib'in yerine Tony Ferguson'un karşısına Justin Gaethje'yi çıkarmayı planlıyor.



