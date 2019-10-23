Son Dakika Haberleri: Khan Akademi: "Çocukların eğitim için ceplerinin kontrol edildiği bir dünya istemiyoruz"
Son Dakika Dünya Khan Akademi: 'Çocukların eğitim için ceplerinin kontrol edildiği bir dünya istemiyoruz'

Khan Akademi: "Çocukların eğitim için ceplerinin kontrol edildiği bir dünya istemiyoruz"

8 dakika önce

Salman "Sal" Khan, bir bilgisayar kurdu ve eğitimci. 2019 Asturya Prensesi, uluslararası iş birliği ödülünü kazandı.

Khan Akademi:

Salman "Sal" Khan, bir bilgisayar kurdu ve eğitimci. 2019 Asturya Prensesi, uluslararası iş birliği ödülünü kazandı.


Asturya tulumlarının geleneksel sesiyle karşılanan Khan, Asturya Prensesi Leonar'ın ödülüne layık görüldü. İspanya kraliçesinin 13 yaşındaki varisi ilk kez Oveido'daki ödül törenine başkanlık etti.

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Euronews, İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:58 
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