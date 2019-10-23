Khan Akademi: "Çocukların eğitim için ceplerinin kontrol edildiği bir dünya istemiyoruz"
8 dakika önce
Salman "Sal" Khan, bir bilgisayar kurdu ve eğitimci. 2019 Asturya Prensesi, uluslararası iş birliği ödülünü kazandı.
Salman "Sal" Khan, bir bilgisayar kurdu ve eğitimci. 2019 Asturya Prensesi, uluslararası iş birliği ödülünü kazandı.
Asturya tulumlarının geleneksel sesiyle karşılanan Khan, Asturya Prensesi Leonar'ın ödülüne layık görüldü. İspanya kraliçesinin 13 yaşındaki varisi ilk kez Oveido'daki ödül törenine başkanlık etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:58
ABD'li Bakan Yardımcısı Rayburn'ün YPG/PKK'nın çevirmeninin yüzüne kalem fırlattığı ortaya çıktı Tayland Kralı, 'metres' unvanı verdiği sevgilisinin rütbesini elinden aldı Soçi Mutabakatı İngiliz basınında geniş yer buldu: Türkiye hemen hemen istediği her şeyi aldı Dünya'nın konuştuğu Soçi Mutabakatı'nın detayları: 32 kilometrelik güvenli bölgenin uygulanmasına devam edilecek