Khan Akademi: "Çocukların eğitim için ceplerinin kontrol edildiği bir dünya istemiyoruz"
1 saat önce
Salman "Sal" Khan, bir bilgisayar kurdu ve eğitimci. 2019 Asturya Prensesi, uluslararası iş birliği ödülünü kazandı.
Salman "Sal" Khan, bir bilgisayar kurdu ve eğitimci. 2019 Asturya Prensesi, uluslararası iş birliği ödülünü kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:03
Kaza sonrası kadın sürücü, otomobile levye ile sadırdı iddiası Özge Özpirinçci'den senaryo gereği ölen rol arkadaşı Caner Cindoruk'a kanlı veda Avrupalı vekillerden küstah Türkiye çağrısı: Silah ihracatı durdurulsun, ekonomik yaptırım uygulansın ABD'li Bakan Yardımcısı Rayburn'ün YPG/PKK'nın çevirmeninin yüzüne kalem fırlattığı ortaya çıktı