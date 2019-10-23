Son Dakika Haberleri: Khan Akademi: "Çocukların eğitim için ceplerinin kontrol edildiği bir dünya istemiyoruz"
Son Dakika Dünya Khan Akademi: 'Çocukların eğitim için ceplerinin kontrol edildiği bir dünya istemiyoruz'

Khan Akademi: "Çocukların eğitim için ceplerinin kontrol edildiği bir dünya istemiyoruz"

1 saat önce

Salman "Sal" Khan, bir bilgisayar kurdu ve eğitimci. 2019 Asturya Prensesi, uluslararası iş birliği ödülünü kazandı.

">

Salman "Sal" Khan, bir bilgisayar kurdu ve eğitimci. 2019 Asturya Prensesi, uluslararası iş birliği ödülünü kazandı.

Khan Akademi: Çocukların eğitim için ceplerinin kontrol edildiği bir dünya istemiyoruz

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaza sonrası kadın sürücü, otomobile levye ile sadırdı iddiası
Özge Özpirinçci'den senaryo gereği ölen rol arkadaşı Caner Cindoruk'a kanlı veda Avrupalı vekillerden küstah Türkiye çağrısı: Silah ihracatı durdurulsun, ekonomik yaptırım uygulansın ABD'li Bakan Yardımcısı Rayburn'ün YPG/PKK'nın çevirmeninin yüzüne kalem fırlattığı ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 21:49:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Khan Akademi: "Çocukların eğitim için ceplerinin kontrol edildiği bir dünya istemiyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]