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Khan Akademi: "Çocukların eğitim için ceplerinin kontrol edildiği bir dünya istemiyoruz"
6 saat önce
Salman "Sal" Khan, bir bilgisayar kurdu ve eğitimci. 2019 Asturya Prensesi, uluslararası iş birliği ödülünü kazandı.
Salman "Sal" Khan, bir bilgisayar kurdu ve eğitimci. 2019 Asturya Prensesi, uluslararası iş birliği ödülünü kazandı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:03
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