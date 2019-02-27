Khan: Bir Kez Daha Hindistan'ı Diyalog Kurmaya Davet Ediyoruz

Hindistan ve Pakistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, tansiyonun yeniden yükselmesi sonrası Pakistan Başbakanı İmran Khan açıklama yaptı.

Hindistan ve Pakistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, tansiyonun yeniden yükselmesi sonrası Pakistan Başbakanı İmran Khan açıklama yaptı.



Pakistan Başbakanı İmran Khan, Pakistan ordu sözcüsü Asif Ghafoor'un; Pakistan hava sahasında, 2 Hint savaş uçağının vurulduğunu, birinin düştüğünü ve bir pilotun da gözaltına alındığını duyurmasının ardından yaşanan gelişmeler üzerine açıklama yaptı.



Açıklamasında, Hindistan'ı diyaloga çağıran Khan, " Oturup sorunlarımızı diyalog yoluyla çözmeliyiz. Daha iyi bir durum hakim olmalı. Pulwama saldırısı sonrası soruşturma teklifi yapmıştık. İşbirliği çağrısında bulunmuştuk. Bugün bir kez daha Hindistan'ı diyalog kurmaya davet ediyoruz. Biz hazırız." İfadelerini kullandı.

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