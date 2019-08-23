Khan ve Merkel, Hindistan'ın Cammu Keşmir planlarını görüştü

Pakistan Başbakanı İmran Khan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Hindistan'ın işgal altındaki Cammu Keşmir'in statüsünü ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan yasa dışı ve tek taraflı eylemlerini ve planlarını değerlendirdi.



Pakistan Başbakanı İmran Khan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de planladığı uygulamaları konuştu. Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Khan, Merkel'e Hindistan'ın eylemlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (UNSC) kararlarına, uluslararası yasalara ve kendi taahhütlerine doğrudan karşı olduğunu söyledi.



Açıklamada, "Başbakan, Cammu Keşmir'deki kısıtlamaların, iletişimin kesilmesi, ilaç ve gıda kıtlığı gibi durumların insan haklarına uymadığının altını çizdi. Başbakan, Hindistan tarafından uygulanan yoğun baskıların önlenmesi gerektiğinin, aksi taktirde çok sayıda insanın ölümüne neden olacağının altını çizdi" ifadeleri yer aldı.



Pakistan Başbakanı Khan'ın, Merkel'i Hindistan tarafından yapılabilecek bir yanıltma operasyonuna karşı uyardığı belirtilen açıklamada, "Başbakan, Hindistan'ın eylemlerinin bölgede barış ve güvenlik için ciddi etkileri olduğunu ve uluslararası toplumun acil davranma sorumluluğunun bulunduğunu vurguladı" ifadeleri kullanıldı.



Merkel ise Almanya'nın durumu yakından izlediğini belirterek, gerginliğin azaltılması ve sorunu barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.



İki lider, bölgede barış ve istikrar için birlikte çalışmaya devam etmeyi teyit etti. - İSLAMABAD