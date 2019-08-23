Son Dakika Haberleri: Khan ve Merkel, Hindistan'ın Cammu Keşmir planlarını görüştü
Son Dakika Politika Haber

Khan ve Merkel, Hindistan'ın Cammu Keşmir planlarını görüştü

1 saat önce

Pakistan Başbakanı İmran Khan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Hindistan'ın işgal altındaki Cammu Keşmir'in statüsünü ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan yasa dışı ve tek taraflı eylemlerini ve planlarını değerlendirdi.

Khan ve Merkel, Hindistan'ın Cammu Keşmir planlarını görüştü, System.String[]

Pakistan Başbakanı İmran Khan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Hindistan'ın işgal altındaki Cammu Keşmir'in statüsünü ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan yasa dışı ve tek taraflı eylemlerini ve planlarını değerlendirdi.


Pakistan Başbakanı İmran Khan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de planladığı uygulamaları konuştu. Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Khan, Merkel'e Hindistan'ın eylemlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (UNSC) kararlarına, uluslararası yasalara ve kendi taahhütlerine doğrudan karşı olduğunu söyledi.


Açıklamada, "Başbakan, Cammu Keşmir'deki kısıtlamaların, iletişimin kesilmesi, ilaç ve gıda kıtlığı gibi durumların insan haklarına uymadığının altını çizdi. Başbakan, Hindistan tarafından uygulanan yoğun baskıların önlenmesi gerektiğinin, aksi taktirde çok sayıda insanın ölümüne neden olacağının altını çizdi" ifadeleri yer aldı.


Pakistan Başbakanı Khan'ın, Merkel'i Hindistan tarafından yapılabilecek bir yanıltma operasyonuna karşı uyardığı belirtilen açıklamada, "Başbakan, Hindistan'ın eylemlerinin bölgede barış ve güvenlik için ciddi etkileri olduğunu ve uluslararası toplumun acil davranma sorumluluğunun bulunduğunu vurguladı" ifadeleri kullanıldı.


Merkel ise Almanya'nın durumu yakından izlediğini belirterek, gerginliğin azaltılması ve sorunu barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.


İki lider, bölgede barış ve istikrar için birlikte çalışmaya devam etmeyi teyit etti. - İSLAMABAD

Angela Merkel, Hindistan, Pakistan, Almanya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamil Koç'u satın alacak FlixBus Türkiye pazarını "eşsiz bir fırsat" olarak görüyor
AK Parti'nin 7. Olağan Kongre tarihi belli oldu İngiltere'de Osmanlı torunu olarak anılan Başbakan Boris Johnson rahatlığıyla sosyal medyada gündem oldu Kremlin'den Rusya-Türkiye-İran zirvesi hakkında açıklama: Hazırlıklar başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 18:13:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Khan ve Merkel, Hindistan'ın Cammu Keşmir planlarını görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]