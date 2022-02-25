Kharkiv'de Bombalanan Apartman Binası - Son Dakika
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Kharkiv'de Bombalanan Apartman Binası

25.02.2022 09:44

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da Kharkiv'deki bir apartman binası bombaların hedefi oldu.

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da Kharkiv'deki bir apartman binası bombaların hedefi oldu. Rusya Ukrayna'ya havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdürüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıları, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da bir devletin bir başka devlete karşı başlattığı en büyük askeri saldırı niteliğinde. Bölgede bir süredir devam eden gerginlik, Rusya'nın Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanımasının ardından Ukrayna'yı işgal etmesiyle sonuçlandı

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Ukrayna, Saldırı, İşgal, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Kharkiv'de Bombalanan Apartman Binası - Son Dakika


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