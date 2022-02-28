Kharkiv'de mahsur kalan 7 turizmci ve 1 öğrenci dönüş yolunda - Son Dakika
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Kharkiv'de mahsur kalan 7 turizmci ve 1 öğrenci dönüş yolunda

28.02.2022 17:33
Kharkiv'de mahsur kalan 7 turizmci ve 1 öğrenci dönüş yolunda

RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırısında bölgede mahsur kalan 7 turizmci ve 1 öğrenci, savaşın 5'inci gününde Kharkiv bölgesinden tahliyesine başlandı.

RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırısında bölgede mahsur kalan 7 turizmci ve 1 öğrenci, savaşın 5'inci gününde Kharkiv bölgesinden tahliyesine başlandı. Mahsur kalan 8 kişinin yakın zamanda Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

Bodrum'da yaşayan turizmciler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden önce turizm bağlantıları yapmak için Kharkiv şehrine gitti. Rusya'nın müdahalesinin ardından 7 turizmci ve 1 öğrenci otellerinde mahsur kaldı. Bodrum Otelciler Birliği Derneği'nin Dışişleri Bakanlığı'yla yaptığı görüşme sonrası bölgede mahsur kalan 8 kişiye ulaşıldı. Türk yetkililerin girişimleri sonrası 8 kişi bugün trenle Romanya'ya gitmek üzere güvenli bölgeden tahliye edilmeye başlandı. Mahsur kalan vatandaşlardan telefonla bilgi alınırken, tahliye edilmek üzere tren ile Romanya'ya ardından da Türkiye ulaşacakları öğrenildi.

TAHLİYE BAŞLADIBodrum Otelciler Birliği Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Kharkiv bölgesinde 6 otelci, 1 acenteci ve 1 de öğrenci olmak üzere toplam 8 Türk vatandaşının mahsur kaldığını öğrenerek, Bakanlık ve turizm yetkilileriyle kendi imkanlarımızla görüşme sağladık. Yaptığımız görüşmelerin ardından kendilerine ulaşıldı ve 13.25'ten itibaren tahliye edilecekleri ifade edildi. Kendileriyle yaptığımız son görüşmede trenin kalkacağı söylendi. Süreci takip etmeye devam ediyoruz. Keşke mahsur kalan herkesin tahliyesi sağlanabilse" açıklamalarında bulundu.  Mahsur kalan 8 kişinin Türkiye'ye ulaşacakları güzergah hakkında bilgi veren Bodrum Otelciler Birliği Derneği Genel Sekreteri Yiğit Girgin de "Otelci dostlarımız bildiğimiz kadarıyla Kharkiv bölgesinde Rusya sınırına yakın bir bölgede mahsur kaldı. Yetkililerden destek istedik ve hızlı bir şekilde oradaki vatandaşlarımıza yardımcı oldular. Bugün itibariyle de tahliyeleri başlıyor. Trenle Romanya üzerinden bir noktaya varacaklar, daha sonra en kısa sürede İstanbul'a varacaklar. Oradaki Bodrumlu vatandaşların ve akabindeki Türk vatandaşların tahliyesi gerçekleşmiş olacak. Savaştan etkilenen bütün vatandaşların tahliyesinin gerçekleşmesini diliyoruz" diye konuştu.

Kharkiv'de mahsur kalan 7 turizmci ve 1 öğrenci dönüş yolunda
Kharkiv'de mahsur kalan 7 turizmci ve 1 öğrenci dönüş yolunda
Kharkiv'de mahsur kalan 7 turizmci ve 1 öğrenci dönüş yolunda
Kharkiv'de mahsur kalan 7 turizmci ve 1 öğrenci dönüş yolunda
Kharkiv'de mahsur kalan 7 turizmci ve 1 öğrenci dönüş yolunda
Kharkiv'de mahsur kalan 7 turizmci ve 1 öğrenci dönüş yolunda
Kharkiv'de mahsur kalan 7 turizmci ve 1 öğrenci dönüş yolunda
Kharkiv'de mahsur kalan 7 turizmci ve 1 öğrenci dönüş yolunda
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Türkiye, Ukrayna, Bodrum, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kharkiv'de mahsur kalan 7 turizmci ve 1 öğrenci dönüş yolunda - Son Dakika


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