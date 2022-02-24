Son dakika haberleri... Kharkiv kenti yakınlarındaki çatışmalar kamerada - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı harekatın ilk saatlerinde, Rus sınırına yakın olan Kharkiv kentindeki çatışmalar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Rusya'nın dün gece saatlerinde Ukrayna'ya yönelik başlattığı harekat, Rus sınırına yakın olan Kharkiv kentinden de görüntülendi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Kharkiv kenti yakınlarında çatışmalar ve meydana gelen patlamalar görüldü.