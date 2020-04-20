Khed bölgesine maske ve el dezenfektanı yardımı

Çin merkezli şirket, Hindistan Khed bölgesindeki topluluklara maske ve el dezenfektanı gönderildiğini duyurdu.



Güç ve fiber optik kablo üreticisi Hengtong, salgınla mücadelede insanlara yardım etmek amacıyla Khed bölgesi gibi kırsal alanlarda yaşayan topluluklara yardımlarını ulaştırıyor. Yapılan şirket açıklamasına göre özellikle kırsal alanlarda maske ve el dezenfektanlarına ilişkin eksikliği biliniyor. Hengtong Hindistan, Khed, Chakan bölgesindeki ve civarındaki 2 bin 500'den fazla aileye, polise ve güvenlik personeline maske ve el dezenfektanı dağıttı. - YENİ DELHİ