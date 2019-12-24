KHGB Meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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KHGB Meclis toplantısı yapıldı

6 saat önce

Edirne Valiliği Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis toplantısı, İl Genel Meclis üyeleri ve merkez muhtarların katılımı yapıldı.

KHGB Meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Edirne Valiliği Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis toplantısı, İl Genel Meclis üyeleri ve merkez muhtarların katılımı yapıldı. Toplantıda Birlik Müdürü Ali Eraslan tarafından 2019 yılı faaliyetleri ve 2020 tahmini bütçe hakkında bilgiler verilerek sunum yapıldı.


Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında toplanan Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclisi 2020 yılı bütçesini oy birliği ile onayladı. Toplantıda belirlenen su, atık su, atık toplama bedelleri İl Genel Meclisinde İl geneli için alınan taban fiyatlara bağlı kalınarak 2020 yılı artış oranı belirlendi. Buna göre, su metreküp fiyatı 2.75 kuruş, atık toplama bedeli hane başına 8 TL, atık su bedeli 15 kuruş olarak oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda ayrıca köylerin birlik katılım payları da görüşülerek yüzde 1'den binde 1'e düşürüldü.


Edirne Valisi Ekrem Canalp, toplantıda yaptığı konuşmada 2 milyon 100 bin liralık 2020 yılı bütçesinin merkez köylerine hayırlı olmasını diledi. - EDİRNE

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:15 Kaynak: İHA
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