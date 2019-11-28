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Khimki: 89-76

6 saat önce

Obradovic'e 200'üncü Euroleague maçına özel plaket -SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes (İspanya)FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 19, Melih Mahmutoğlu 19, Datome 20, Williams 12, Ahmet Düverioğlu 10, Tarık Biberovic, Berkay...

Khimki: 89-76, System.String[]

Obradovic'e 200'üncü Euroleague maçına özel plaket

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SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes (İspanya)

FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 19, Melih Mahmutoğlu 19, Datome 20, Williams 12, Ahmet Düverioğlu 10, Tarık Biberovic, Berkay Candan, Ali Muhammed, Lauvergne7, Stimac 2

KHİMKİ: Jovic 2, Bertans 3, Timma 26, Gill 18, Booker 9, Kramer 2, Zaytsev, Jerebko 10, Evans 6

1'İNCİ PERİYOT: 28-24

DEVRE: 44-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-55

5 FAULLE ÇIKANLAR: 37.13 Datome (Fenerbahçe Beko), 38.46 Timma (Khimki)

Turkish Airlines EuroLeauge 11'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, evinde ağırladığı Khimki'yi 89-76 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler EuroLeague'deki 4'üncü galibiyetini elde ederke Rus temsilcisi ise 5'inci mağlubiyetini yaşadı.

Turkish Airlines EuroLeague 12'nci haftasında Fenerbahçe Beko 6 Aralık Cuma günü 20.45'te ALBA Berlin'i konuk edecek.

OBRADOVİC'E 200'ÜNCÜ EUROLEAGUE MAÇINA ÖZEL PLAKET

Bu arada Sarı-lacivertlilerin başında 200'üncü EuroLeague maçına çıkan Zeljko Obradovic, bu özel akşamın anısına hazırlanan plaketi Başkan Vekili ve Basketbol Şube Sorumlusu Semih Özsoy'un elinden aldı.


Ivan Obradovic, Fenerbahçe, Beko, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:59 Kaynak: DHA
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