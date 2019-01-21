Son Dakika Haberleri: Khimki'de Bartzokas Dönemi Sona Erdi

Khimki'de Bartzokas Dönemi Sona Erdi

49 dakika önce

Rusya'nın Khimki Basketbol Takımı'nda başantrenör Georgios Bartzokas ile yollar ayrıldı.

Khimki'de Bartzokas Dönemi Sona Erdi, System.String[]
Rusya'nın Khimki Basketbol Takımı'nda başantrenör Georgios Bartzokas ile yollar ayrıldı.

Khimki Kulübü, alınan kötü sonuçlar nedeniyle 53 yaşındaki Yunan başantrenör Bartzokas'ın görevine son verildiğini duyurdu.

Olympiakos ile 2013'te THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadıktan sonra Lokomotiv Kuban ve Barcelona'yı çalıştıran Bartzokas, 2017'de Khimki'nin başına geçmişti.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 7 galibiyet, 12 mağlubiyet yaşayan Khimki, 13. sırada bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:39 Kaynak: AA

basketbol, Rusya Federasyonu, Khimki, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadir Mısıroğlu'ndan Kurtuluş Savaşı Yorumu: Uyduruk Zafer Barcelonalı Dembele, 15 Gün Forma Giyemeyecek

Göztepe Başkanı Sepil, Hüseyin Gökçek'i Hedef Aldı: Niye Sürekli Bizim Maçları Yönetiyor Ankaragücü Başkanı, 35 Milyon Lira Bağış Yapılırsa İstifa Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 16:28:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Khimki'de Bartzokas Dönemi Sona Erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]