KHK'dan atılan memurlar için Venedik Komisyonu'ndan görüş istendi - Son Dakika
Son Dakika Dünya KHK'dan atılan memurlar için Venedik Komisyonu'ndan görüş istendi - Son Dakika Dünya

KHK'dan atılan memurlar için Venedik Komisyonu'ndan görüş istendi

6 saat önce

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyesi 28 parlamenter, Türkiye’de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınan memurların durumuyla ilgili olarak Venedik Komisyonu’ndan görüş istenmesini talep etti.

KHK'dan atılan memurlar için Venedik Komisyonu'ndan görüş istendi, System.String[]

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyesi 28 parlamenter, Türkiye'de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınan memurların durumuyla ilgili olarak Venedik Komisyonu'ndan görüş istenmesini talep etti.


Avrupa Konseyi bünyesinde görev yapan ve bağımsız hukukçulardan oluşan Venedik Komisyonu, üye ülkelerdeki anayasa ve yasaların, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi standartlarına uygun olup olmadığını denetliyor. Venedik Komisyonu, ilgili ülkelere daha sonra yayınladığı raporlarla tavsiyelerde bulunuyor.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:07 
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