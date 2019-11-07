KHK ile ihraç edilen Dr. Uraz Aydın: Akademisyenlerin üniversitelere iade koşulları da bir sürgün
6 saat önce
'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza attığı gerekçesiyle 2017'de 686 sayılı KHK ile ihraç edilen akademisyen Uraz Aydın euronews'e konuştu.
'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza attığı gerekçesiyle 2017'de 686 sayılı KHK ile ihraç edilen akademisyen Uraz Aydın euronews'e konuştu. Aydın, AYM'nin akademisyenlere verilen beraat kararları sonrası oluşan üniversitelere iade koşullarını 'sürgün' olarak değerlendirdi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:36
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