KHK ile ihraç edilen memurlardan 'İşimizi Geri İstiyoruz' imza kampanyası
26 dakika önce
Olağanüstü hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilen memurlar, işlerine geri dönmek için imza kampanyası başlattı
Olağanüstü hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilen memurlar, işlerine geri dönmek için imza kampanyası başlattı. Türkiye
KHK İl Platformları tarafından change.org sitesi üzerinden
başlatılan imza kampanyasına 10 saatte yaklaşık 1500 kişi destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:09
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