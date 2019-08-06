Son Dakika Haberleri: KHK ile ihraç edilen memurlardan 'İşimizi Geri İstiyoruz' imza kampanyası
Son Dakika Dünya Haber

KHK ile ihraç edilen memurlardan 'İşimizi Geri İstiyoruz' imza kampanyası

26 dakika önce

Olağanüstü hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilen memurlar, işlerine geri dönmek için imza kampanyası başlattı

KHK ile ihraç edilen memurlardan 'İşimizi Geri İstiyoruz' imza kampanyası, System.String[]
Olağanüstü hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilen memurlar, işlerine geri dönmek için imza kampanyası başlattı.

Türkiye KHK İl Platformları tarafından change.org sitesi üzerinden başlatılan imza kampanyasına 10 saatte yaklaşık 1500 kişi destek verdi.
Euronews.com'da Görüntüle
Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



96 yaşında aşırı hız yapan adamın yargı süreci gündem oldu
Saraya resmi törenle metres alan Kralın annesi: Oğlum biraz zamparadır Sekizinci kattan düşmek üzere olan çocuğu böyle kurtardı Obama, Trump'ı isim vermeden eleştirdi: Nefreti besleyen liderleri reddedin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 22:36:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KHK ile ihraç edilen memurlardan 'İşimizi Geri İstiyoruz' imza kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]